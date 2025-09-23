ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತ್ತು ಲೀಕ್‌ ಆಗಿದ್ದ ನಟಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್‌ ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋ! ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು ರೂ. 500ಕ್ಕೆ

Kareena Kapoor:ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ 45ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅತ್ತಿಗೆ ಸಬಾ ಪಟೌಡಿ ಹಳೆಯ, ಅಪರೂಪದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ "ಸೋದರಿ ಪ್ರೀತಿ"ಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಶರ್ಮಿಳಾ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಮತ್ತು ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಸಹ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆಯೂ, ಒಂದು ಹಳೆಯ ವಿವಾದ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ - ಕರೀನಾ ಮತ್ತು ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ 'ರೂ 500 ಲಿಪ್ಲಾಕ್ ಹಗರಣ'.
2000ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ "ಇಷ್ಕ್ ವಿಶ್ಕ್" ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಕರೀನಾ ಜೊತೆಗಿನ "ಫಿದಾ" (2004) ಚಿತ್ರವು ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ಸು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತ್ತು. ನಂತರ ಬಂದ "ಜಬ್ ವಿ ಮೆಟ್" (2007) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಹಿದ್ ಅವರ ಗಂಭೀರ ಮನಸ್ಸಿನ "ಆದಿತ್ಯ" ಮತ್ತು ಕರೀನಾ ಅವರ ಮುಗ್ಧ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಸ್ವಭಾವದ "ಗೀತಾ" ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟವು.
ಪರದೆಯ ಹೊರಗೂ ಈ ಜೋಡಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತ್ತು. ಡೇಟಿಂಗ್, ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನು 'ಶಾಹಿದ್ ಮತ್ತು ಬೆಬೋ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅವರನ್ನು 'ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮುಂದಿನ ಪವರ್ ಜೋಡಿ' ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಈ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 500 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅಯ್ಯೋ..! ಇವರೂ ಎಲ್ಲರಂತಾದರಲ್ಲ.. ಫೋಟೋಸ್ ವೈರಲ್
ಈ ಘಟನೆ 2004ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು, ಆಗ ಕರೀನಾ ಮತ್ತು ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಮುಂಬೈನ ಐಷಾರಾಮಿ ನೈಟ್ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಪರಾಜಿಗಳು ಅವರ ಲಿಪ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಪ್ತ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದರು. ಮರುದಿನವೇ ಆ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು.
ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಫೋಟೋವನ್ನು ತೆಗೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ಕೇವಲ 500 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲಾಯ್ಡ್ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದ. ಕೇವಲ 500 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೆಲೆಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಾರೆಯರ ಖಾಸಗಿತನವು ಬಯಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾರೀ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಯಿತು. ಕರೀನಾರನ್ನು "ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ" ಎಂದು ಕರೆದರೆ, ಶಾಹಿದ್ ಅವರ ವರ್ಚಸ್ಸಿಗೆ ಭಾರಿ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ ತೀವ್ರ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಬಂಧ ನಂಬಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು.
ಒಂದು ಚಾಟ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಶಾಹಿದ್ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದರು. "ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೇವಲ 24 ವರ್ಷ. ಆ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಾದಾಗ, ನನ್ನ ಖಾಸಗಿತನಕ್ಕೆ ದಕ್ಕೆಯಾದಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು. ನನಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಿದ್ರಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿದ್ದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಯಾನಕವಾಗಿತ್ತು. ನಂಬಿಕೆ ಮುರಿದುಹೋದ ಕಾರಣ ಕರೀನಾಳೊಂದಿಗಿನ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧವೂ ಹಾಳಾಯಿತು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿತ್ರ ರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ದೇಹದ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಡ !ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದು ಸಿನಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಳುತ್ತಿರುವ ನಟಿ !
ಈ ಲಿಪ್ಲಾಕ್ ಹಗರಣ ಕರೀನಾ ಮತ್ತು ಶಾಹಿದ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿಸಿತು. 2010ರ ವೇಳೆಗೆ ಅವರು ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. "ಜಬ್ ವಿ ಮೆಟ್" ನಂತರ "ಮಿಲೇಂಗೆ ಮಿಲೇಂಗೆ"ಯಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಹಿಂದಿನಂತಹ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಿಘಟನೆಯ ನಂತರ ಶಾಹಿದ್ ಮೀರಾ ರಜಪೂತ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರೆ, ಕರೀನಾ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ಇಂದು ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಶಾಹಿದ್ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕರೀನಾ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೇವಲ 500 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆ ಘಟನೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಒಂದು ಕರಾಳ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಕರೀನಾರ 45ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಹಳೆಯ ಘಟನೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು ಎಷ್ಟು ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಶಾಹಿದ್ ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವು ಮತ್ತು ಕರೀನಾ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ರೀತಿ - ಎಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮನರಂಜನೆಯ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಥೆ ಎನ್ನುವಂತಿವೆ. ಕೇವಲ 500 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಮನಸ್ಸುಗಳು ಮುರಿದುಹೋದ ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು?
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ..! ಮಾಡಿದ ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ