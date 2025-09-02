ʻಈಗ ಮಾತನಾಡುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ..ʼ ಬಚ್ಚನ್‌ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಮೌನ ಮುರಿದ ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್‌!

Karishma Kapoor: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತಿ ಸಂಜಯ್ ಕಪೂರ್ ಜೂನ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಮರಣದ ನಂತರ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದೀಗ ಕರೀಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳ ಕುರಿತು ಜನರು ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
2002 ರಲ್ಲಿ, ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಅದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳಲ್ಲಿತ್ತು. 2002 ರಲ್ಲಿ, ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವು, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತು.
ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ 60 ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿತ್ತು, ಇದು ಆ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಚರ್ಚಿತ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, 2003 ರಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹಠಾತ್ತನೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದವು, ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿರಿಸಿದ್ದವು.
ಇದಾದ ನಂತರ, ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ 2003 ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉದ್ಯಮಿ ಸಂಜಯ್ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು, ಆದರೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ 2007 ರಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.
ಸಂಜಯ್ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಅವರು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವು ತಮ್ಮನ್ನು ತೀವ್ರ ದುಃಖಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ರೆಡಿಫ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಆ ಸಮಯವು ತನಗೆ "ನೋವಿನ ಸಮಯ" ಎಂದು ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ನನ್ನನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರು.ಇದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ನನ್ನ ಚಿಪ್ಪಿನೊಳಗೆ ನುಸುಳಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ನಾನು ಸಿದ್ಧನಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಗೌರವಯುತ ಮೌನವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಡಿಮೆ ಪದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆ" ಎಂದಿದ್ದರು.
ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ೨೦೦೩ ರ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ." ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭವು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಹುಡುಗಿ ಇದರ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬಾರದು ಎಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ನೋವು ಮತ್ತು ಸಂಕಟವನ್ನು ನಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು".
"ಸಮಯವೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರೂ, ಏನೇ ನಡೆದರೂ ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಏನಾಗಬೇಕೆಂದು ವಿಧಿ ಇದೆಯೋ ಅದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನಾನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಜೀವನವು ನಿಮಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.