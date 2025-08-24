English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

"ಪೊದೆಯ ಹಿಂದೆ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ" ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಅನುಭವ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ!

Karishma Kapoor: ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಪೊದೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Aug 24, 2025, 09:38 PM IST
  • ನಟಿ ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
  • 1990 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ನಟರು ಶೂಟಿಂಗ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು.
  • ಆಗ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಸ್ಥಳವಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸ್ಥಳವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.

"ಪೊದೆಯ ಹಿಂದೆ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ" ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಅನುಭವ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ!

Karishma Kapoor: ನಟಿ ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕರಿಷ್ಮಾ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲವಿತ್ತು.ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ನಟಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಈಗ ನಟರಿಗೆ ಅನೇಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಮೊದಲು ಈ ರೀತಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 1990 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ನಟರು ಶೂಟಿಂಗ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಆಗ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಸ್ಥಳವಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸ್ಥಳವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಸ್ನಾನಗೃಹಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ... ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಹಳ ದೂರ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು.

ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ 16 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ, ನಟಿ ಹೇಳಿದರು, 'ನಾನು ಕಳೆದ 32 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ನಂಬದ ಸಮಯವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಪೊದೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆವು. ಯಾರಾದರೂ ಸ್ನಾನಗೃಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರು ಬಹಳ ದೂರ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಇಡೀ ಘಟಕವು ಮೇಡಂ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿತ್ತು.ನಾನು ಆ ಸಮಯವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ.'

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಸಮಂತಾ! ಊಹಿಸಿಯೂ ಇರದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೇಳಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶಾಕ್‌

ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಟರು ತಮ್ಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು, 'ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದೆವು,  ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ನಾವು, "ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದೇ? ನಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ?" ಎಂದು ಕೇಳಿತ್ತಿದ್ದೆವು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು, ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ, ನನಗೆ ನಂಬಲು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ'

"ನಾವು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು" ಎಂದು ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:"ಸೌತ್‌ ನಟಿಯರು ಬೇಕಂತಲೇ ದೇಹದ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಅಭ್ಯಸ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ".. ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಕೇಳಿ ಕೆರಳಿ ಕೆಂಡವಾದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌!

ಈಗ, ಕರಿಷ್ಮಾ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ನಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕರಿಷ್ಮಾ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ನಟಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಕರಿಷ್ಮಾ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಿಂದಲೂ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ನಟಿಯ ಮಾಜಿ ಪತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ಸಂಜಯ್ ಕಪೂರ್ ನಿಧನರಾದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಸಂಜಯ್ ಮತ್ತು ಕರಿಷ್ಮಾ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಇಂದು, ಕರಿಷ್ಮಾ ಗಾಯಕಿ ತಾಯಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:"ನನ್ನ ಗಂಡ ನೀಚ.. ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ".. ನಟನ ವಿರುದ್ದ ಪತ್ನಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಆರೋಪ!

 

