ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನನ್ನು ಹುಚ್ಚಿಯಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದ ಕರೀಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್‌! ಮದುವೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬೇರಾಗುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ?

Karisma Kapoor Love Story : ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರೇಮ ಕಥೆಗಳು ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿವೆ. ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ ಎಂದರೆ ನಟಿ ಕರೀಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಕರೀಷ್ಮಾ ಒಬ್ಬ ನಟನನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ಸಂಗತಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಧುರಂಧರ್’ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಗಂಭೀರ ಅಭಿನಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಅವಿವಾಹಿತನಾಗಿರುವ ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕುರಿತೂ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಒಮ್ಮೆ ಕರೀಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಮದುವೆ ಹಂತಕ್ಕೂ ತಲುಪಿದ್ದರು. ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ಬಳಿಕ ಕರೀಷ್ಮಾ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಆಪ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಸ್ನೇಹ ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಕರೀಷ್ಮಾ ತಂದೆ ರಣಧೀರ್ ಕಪೂರ್ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಣಧೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮಗಳ ಮದುವೆಗಾಗಿ ವಿನೋದ್ ಖನ್ನಾರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕರೀಷ್ಮಾ ತಾಯಿ ಬಬಿತಾ ಈ ಮದುವೆಗೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರೀಷ್ಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಶಿಖರದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಮಗಳ ಮದುವೆ ವೃತ್ತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕ ಬಬಿತಾಗೆ ಇತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಕರೀಷ್ಮಾ–ಅಕ್ಷಯ್ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿತು. ಈ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಎಂದಿಗೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಕರೀಷ್ಮಾ ಉದ್ಯಮಿ ಸಂಜಯ್ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಮಾತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ಅವಿವಾಹಿತರಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ, “ನನಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬೇಕು. ಮದುವೆ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮದುವೆಗೆ ಅರ್ಹನಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೂ, ಮತ್ತೊಂದು ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು “ನಾನು ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿರಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೂ ಗಮನಾರ್ಹ.