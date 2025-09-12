13 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ, 2 ಮಕ್ಕಳು, ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪತ್ತು.. ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕರಿಷ್ಮಾ-ಸಂಜಯ್ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದು ಏಕೆ?

karisma kapoor: ಸಂಜಯ್ ಕಪೂರ್ ನಿಧನದ ನಂತರ, ಅವರ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. ಕರಿಷ್ಮಾ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಸಂಜಯ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರಿಷ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ಮದುವೆಯಾಗಿ 13 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರಿಷ್ಮಾಳ ಮದುವೆಯನ್ನು ಆಕೆಯ ಪೋಷಕರು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ದರು. ಸಂಜಯ್ ಕಪೂರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಕರಿಷ್ಮಾ ಸಂಜಯ್ನ ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿ. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದಿದ್ದರು.. ಆದರೆ ಕರಿಷ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದೇನು?
ಸಂಜಯ್ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು, ಕರಿಷ್ಮಾ ನಟ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ, ಇಬ್ಬರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು. ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮುರಿದ ನಂತರ, ಕರಿಷ್ಮಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29, 2003 ರಂದು ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದಿತ ಸಂಜಯ್ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮದುವೆ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಕರಿಷ್ಮಾ ಅವರ ತಾಯಿ ಬಬಿತಾ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ತನ್ನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡರು. ಅವರು 'ಕರಿಷ್ಮಾ: ಎ ಮಿರಾಕಲ್ ಆಫ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಂತರ ಸಂಜಯ್ ಅವರು ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬಂದವು. ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೊರೆದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವರು ಕ್ರಮೇಣ ಬಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ದೂರ ಸರಿದರು.
ಮಾರ್ಚ್ 2005 ರಲ್ಲಿ, ಕರಿಷ್ಮಾ ಸಮೈರಾ ಎಂಬ ಮಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಸಂಜಯ್ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು ಆದರೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ಸುಧಾರಿಸಿತು. 2011 ರಲ್ಲಿ, ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಿಯಾನ್ ಎಂಬ ಮಗನಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು. ದಂಪತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು, ಆದರೆ 2016 ರಲ್ಲಿ, ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಸುದ್ದಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು.
ಕರಿಷ್ಮಾ ಸಂಜಯ್ ಮೇಲೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸೇವನೆಯ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸಂಜಯ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಕರಿಷ್ಮಾ ಅವರ ತಾಯಿ ಬಬಿತಾ ಅವರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ದೀರ್ಘ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣದ ನಂತರ, ಕರಿಷ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ 2016 ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಕರಿಷ್ಮಾಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಸಂಜಯ್ ಕಪೂರ್ 2017 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾ ಸಚ್ದೇವ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದನು.
