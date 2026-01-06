English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ನಿತ್ಯಾಳ ಮೇಲಿನ ಕರ್ಣನ ಕಾಳಜಿಯನ್ನೇ ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದ್ನಾ ತೇಜಸ್‌?

ನಿತ್ಯಾಳ ಮೇಲಿನ ಕರ್ಣನ ಕಾಳಜಿಯನ್ನೇ ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದ್ನಾ ತೇಜಸ್‌?

Karna serial: ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 6, 2026, 10:57 AM IST
  • ತೇಜಸ್‌ಗೆ ತನ್ನ ನಿತ್ಯಾಳ ಮೇಲೆ ಕರ್ಣನಿಗಿರುವ ಕಾಳಜಿ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ
  • ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌

Trending Photos

ಒಂದೇ ದಿನ ಮೂರು ರಾಜಯೋಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ! 6 ರಾಶಿಯವರು ಮಣ್ಣು ಹಿಡಿದರೂ ಚಿನ್ನ..
camera icon16
Gajakesari Yoga
ಒಂದೇ ದಿನ ಮೂರು ರಾಜಯೋಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ! 6 ರಾಶಿಯವರು ಮಣ್ಣು ಹಿಡಿದರೂ ಚಿನ್ನ..
ರುಚಕ ರಾಜಯೋಗ : ಜ.16 ರಿಂದ ಫೆ.23 ವರೆಗೆ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ..!
camera icon6
Ruchak Rajyog 2026 Effects
ರುಚಕ ರಾಜಯೋಗ : ಜ.16 ರಿಂದ ಫೆ.23 ವರೆಗೆ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ..!
ಕಾವ್ಯಗಾಗಿ ಮನೆಯವರ ವಿರೋಧ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಗಿಲ್ಲಿ! ಕಿಚ್ಚನ ಸವಾಲಿಗೆ ಫುಲ್‌ ಸೈಲೆಂಟ್‌..
camera icon7
biggboss kannada season 12
ಕಾವ್ಯಗಾಗಿ ಮನೆಯವರ ವಿರೋಧ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಗಿಲ್ಲಿ! ಕಿಚ್ಚನ ಸವಾಲಿಗೆ ಫುಲ್‌ ಸೈಲೆಂಟ್‌..
ವಂಶದ ಕುಡಿ ಎಂದ ಗಿಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರೋ ಹಿಂಟ್‌ ಕೊಟ್ರಾ ರಕ್ಷಿತಾ? ಕಾವ್ಯಾಗೇ ಕಾಂಪಿಟೇಶನ್‌ ಅಂದಿದ್ದೇಕೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌?
camera icon6
Gilli
ವಂಶದ ಕುಡಿ ಎಂದ ಗಿಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರೋ ಹಿಂಟ್‌ ಕೊಟ್ರಾ ರಕ್ಷಿತಾ? ಕಾವ್ಯಾಗೇ ಕಾಂಪಿಟೇಶನ್‌ ಅಂದಿದ್ದೇಕೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌?
ನಿತ್ಯಾಳ ಮೇಲಿನ ಕರ್ಣನ ಕಾಳಜಿಯನ್ನೇ ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದ್ನಾ ತೇಜಸ್‌?

Karna serial: ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.  ನಿತ್ಯಾ ಗರ್ಭಿಣಿ ಎಂಬುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯದೇ ಆಕೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದ ತೇಜಸ್‌ ಈಗ ಮತ್ತೇ ಮರಳಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ನಿತ್ಯಾ ಅಜ್ಜಿಗೆ ತೇಜಸ್‌ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಾ ಮತ್ತೇ ಒಂದಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ  ಅಸಮಾಧಾನವಿದ್ದರೂ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಆದರೆ ನಿಧಿ ಮಾತ್ರ ನಿತ್ಯಾಳನ್ನು ತೇಜಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ಣ ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ನಡುವೆ ತೇಜಸ್‌ಗೆ ನಿತ್ಯಾ ಮತ್ತೇ ಆತನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ, ಆಗಿರುವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿಕೊನೆಗೂ ಹಳೇ ಗೌತಮ್‌ ದಿವಾನ್‌ ರೀಎಂಟ್ರಿ..! ಮಲ್ಲಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿ.. ಅಮೃತಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾ ತಿರುವು

ಆದರೆ ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ತೇಜಸ್‌ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬಂದ ಕರ್ಣ, ನಿತ್ಯಾ ಮತ್ತು ನಿಧಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ದರಾದಾಗ ನಿತ್ಯಳಿಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಸಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತೇಜಸ್‌ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ರೆಸ್ಟೋರಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್‌ ಬುಕ್‌ ಮಾಡಲು ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ.

ಆದರೆ ವಾಪಾಸ್‌ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಕರ್ಣ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ನಿಧಿ ನಿತ್ಯಾಳಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ. "ನಿನಗೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಏನಾದರು ತಿನ್ಬೆಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ , ಅದಕ್ಕ ಕರ್ಣ ಸರ್‌ ಇದನ್ನು ಕೈಯಾರ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ನಿಧಿ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ನಿತ್ಯಾ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್‌ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾವ್ಯಗಾಗಿ ಮನೆಯವರ ವಿರೋಧ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಗಿಲ್ಲಿ! ಕಿಚ್ಚನ ಸವಾಲಿಗೆ ಫುಲ್‌ ಸೈಲೆಂಟ್‌..

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zee Kannada (@zeekannada)

ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ತೇಜಸ್‌ಗೆ ತನ್ನ ನಿತ್ಯಾಳ ಮೇಲೆ ಕರ್ಣನಿಗಿರುವ ಕಾಳಜಿ ಯಾಕೋ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆತಗಿಂತ ಕರ್ಣನೇ ನಿತ್ಯಾಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆನೋ? ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೇಜಸ್‌ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೇ ಇದ್ದರೂ ತೇಜಸ್‌ ಸುಮ್ಮನಾಗುತ್ತಾನೆ.

KarnaKarna serialKarna today's newsNitya Tejas loveNidhi Karna love

Trending News