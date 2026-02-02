Karna Serial: ಅಕ್ಕನಿಗಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಲಾ ನಿಧಿ? ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಪ್ರೇಮ ಬಿಚ್ಚಿಡುವ ಮೊದಲೇ ಜೋಡಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬೇರಾಗೋಗುತ್ತವಾ?

Karna Serial: ತೇಜಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಿತ್ಯಾಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಅವಳ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿತ್ಯಾಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ನೋವು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕರ್ಣನಿಗೆ ನಿತ್ಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ತೇಜಸ್ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನಿತ್ಯಾಗೆ ಈಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕರ್ಣನ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣವನ್ನು ನಿತ್ಯಾ ಸದಾ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾಳೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ, “ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಯು. ಮನೆಯೊಳಗಡೆ, ಹೊರಗಡೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀಯ” ಎಂದು ನಿತ್ಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ಣ, “ಇದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ನಿಧಿ ತನ್ನ ಅಕ್ಕ ನಿತ್ಯಾಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರುವ ನಿತ್ಯಾಳ ಆರೈಕೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿಧಿ, “ಕಾಲು ನೋಯುತ್ತಿದೆಯಾ? ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದೀಯಾ? ನಾನು ಕಾಲು ಒತ್ತುತ್ತೀನಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
ಆದರೆ ನಿತ್ಯಾ, “ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಕಥೆ ಏನು ಆಗುತ್ತದೆ? ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು” ಎಂದು ನಿಧಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ನಿಧಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಹುಡುಗ ಯಾರು ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.
ನಿಧಿ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ, ನಿತ್ಯಾ ಅವಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಹುಡುಗನನ್ನು ನೋಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಬಹುದಾ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವೂ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕರ್ಣನ ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನು ನೋಡಿ ನಿತ್ಯಾಗೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರೀತಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹುಟ್ಟಬಹುದು… ಆದರೆ ಈ ಸತ್ಯ ನಿಧಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ, ಅಕ್ಕನ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾಳಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೀಗ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಕಥಾ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ನಿಧಿ–ಕರ್ಣ ಒಂದಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮದುವೆ ನಡೆಯುವುದು ಅನುಮಾನವೇ ಎಂಬಂತಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾ ಮತ್ತು ನಿಧಿ ಇಬ್ಬರೂ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕೊನೆಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಕರ್ಣನ ಜೊತೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬುದೇ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ದೊಡ್ಡ ಕುತೂಹಲವಾಗಿದೆ.