Karna serial big twist: ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ವಿಲನ್ ರಮೇಶ್ ಕೃಪೆಯಿಂದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಣನ ಜೀವನ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತ ನಿಧಿ ಮದುವೆ ತಯಾರಿ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ.. ಈ ನಡುವೆ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಕರ್ಣ ಪರದಾಡುತ್ತಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ವಿಲನ್ ರಮೇಶ್ ಅವರ ಕುತಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ತಲೆಕೆಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಉಲ್ಟಾಪಲ್ಟಾ ಮಾಡುತ್ತಲೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಮೆಹಂದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳೆ ಕರ್ಣ ಕದ್ದುಮುಚ್ಚಿ ನಿಧಿಗೆ ಕೈಗೆ K ಅನ್ನೊ ಲೆಟರ್ ಬರೆದಿದ್ದು, ಅದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಧಿ ಮೆಹಂದಿ ಮೂಲಕ ಮರೆಮಾಡಿದ್ದು, ಕರ್ಣನಿಗೆ ಬೇಸರಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿತ್ತು.
ಒಂದೆಡೆ ನಿಧಿ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜುನ್ ಮದುವೆ ತಯಾರಿ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಿತ್ಯಾ ತನ್ನ ಮನಸಿನ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕರ್ಣನ ಎದುರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಇದರಿಂದ ಕರ್ಣನ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿತ್ತು.
ಕರ್ಣ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆ, ಕಾಳಜಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರಂತ ಗುಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಮನಸೋತಿದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ ಕಹಿನೆನಪಿನಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮರುಭೂಮಿಯಂತೆ ಆಗಿತ್ತು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರು ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ ಕರ್ಣ ಎದುರು ನಿತ್ಯಾ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಧಿ ಪ್ರೀತಿ ತಿಳಿದು ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ಮುದ್ದು ತಂಗಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ.. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತಲೂ ನನಗೆ ನಿಧಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಕರ್ಣನ ಎದುರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯಳಲ್ಲ ತಂಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ಕನಸಿನ ಅರಮನೆಯನ್ನ ನಾನೇ ಹೇಗೆ ಕೆಡವಲ್ಲಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನೂ ಮುಂದೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರಿ ಸಾಕು ಅಂತಾ ಕರ್ಣ ಬಳಿ ನಿತ್ಯಾ ಮಾತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಇದಾದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣ ನಿಧಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಾಗಿದ್ದು, ಅರ್ಜುನ್ ನಿಧಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುಬೇಕು ಅನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾ ಓಡಿ ಬಂದು ಮದುವೆ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಇದರಿಂದ ಕುಟುಂಸ್ಥರು ಎಲ್ಲರೂ ಗಾಬರಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಯಾಕೇ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಾ ನಿತ್ಯಾಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕರ್ಣ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಣ ಅಜ್ಜಿ ಇದಕ್ಕೂ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಮದುವೆ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕು ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದುವರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಅದೇ ಏನಾಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ನಿಧಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಮನೆಯವರು ಮುಂದೆ ರಿವೀಲ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
