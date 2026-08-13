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ಸಾವಿನ ಸುಳಿವಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ!.. ಸತ್ಯದ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲದೇ ಹೆತ್ತ ಮಗನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತಂದ ಕ್ರೂರಿ ರಮೇಶ್‌

karna serial big twist: ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾ ತಿರುವು ಎದುರಾಗಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್‌ ಕರ್ಣನಿಗೆ ತಂದೆಯಿಂದಲ್ಲೆ ಮಹಾ ಕಂಟಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 13, 2026, 10:34 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 10:34 AM IST
ಸಾವಿನ ಸುಳಿವಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ!.. ಸತ್ಯದ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲದೇ ಹೆತ್ತ ಮಗನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತಂದ ಕ್ರೂರಿ ರಮೇಶ್‌

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಸಾವಿನ ಸುಳಿವಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ!.. ಸತ್ಯದ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲದೇ ಹೆತ್ತ ಮಗನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತಂದ ಕ್ರೂರಿ ರಮೇಶ್‌
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