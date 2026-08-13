/ಸಾವಿನ ಸುಳಿವಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ!.. ಸತ್ಯದ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲದೇ ಹೆತ್ತ ಮಗನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತಂದ ಕ್ರೂರಿ ರಮೇಶ್‌

karna lorry accident: ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಎದುರಾಗಿದೆ ತನಗೆ ಆದ ಅವಮಾನ ಸಹಿಸಲಾಗದೆ ವಿಲನ್ ರಮೇಶ್ ತನ್ನ ಸಾಕು ಮಗ ಕರ್ಣನನ್ನೆ ಕೊಲ್ಲಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ..
ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಎದುರಾಗಿದೆ ತನಗೆ ಆದ ಅವಮಾನ ಸಹಿಸಲಾಗದೆ ವಿಲನ್ ರಮೇಶ್ ತನ್ನ ಸಾಕು ಮಗ ಕರ್ಣನನ್ನೆ ಕೊಲ್ಲಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ..ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಮೋದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ತಾರಾ ಮಾಡಿದ ಪಿತ್ತೂರಿಯಿಂದ ಭೀಕರ ಲಾರಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ತೀವ್ರವಾದ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಟ್ವಸ್ಟ್ಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದು, ಈಗ ಕುತಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ತಂದೆ ಕುಮ್ಮಕಿನಿಂದ ಕರ್ಣ ಸಾಯುವ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿದ್ದಾನೆ. ಯೆಸ್ ವಿಲನ್ ರಮೇಶ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನಗೆ ಆದ ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದೆ ಆತ ತಂಗಿ ತಾರಾಳ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕರ್ಣನನ್ನು ಕೊಲಲ್ಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ರಮೇಶ್ ಕರ್ಣನನ್ನು ಕಂಡರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಡಿಮಿಡಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇದ್ದನ್ನೆ ದಾಳವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತಾರ ಕರ್ಣನನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ತಾರನೇ ರ್ಣನ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕರ್ಣ ರಮೇಶ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಾನ್ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ರಮೇಶ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾರೀ ಅವಮಾನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಇದನ್ನೇಲ್ಲಾ ತಂಗಿ ತಾರಾಳ ಬಳಿ ಹೇಳಿ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ತಾರ ರಮೇಶ್ಗೆ ಕರ್ಣನನ್ನು ಲಾರಿ ಅಪಘಾತ ಮೂಲಕ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ಲಾನ್ ರೂಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ಣ ಸೀತಾಳನ್ನು ಹುಡಕುವ ಬರದಲ್ಲಿ ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಾಗ ರಮೇಶ್ ರೂಪಿಸಿದ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಲಾರಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿ ಗಂಭಿರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ..
ಸದ್ಯ ಕರ್ಣ ಲಾರಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದು, ಸಾವು ಬುದುಕಿನ ಮಧ್ಯೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮುಂದೇ ಏನಾಗಲಿದೆ ಕರ್ಣ ಬದುಕುಳಿಯುತ್ತಾನೊ ಇಲ್ವೋ ಎಂದು ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.