Karna serial big: ಕರ್ಣ ಧಾರವಾಹಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಇದೆ.. ಒಂದೆಡೆ ನಿತ್ಯಾ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ್ರೆ.. ಇತ್ತ ಕರ್ಣನ ಜನ್ಮ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಆದ್ರೆ ಇದರ ನಡುವೆ ನಿಧಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಲವ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವ ಹಾಗೂ ಪಾಯಲ್ ಎಂಗೇಜ್ ಮೆಂಟ್ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ಣ ಬಂದು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ತಡೆದಿರೋದು ಯಾಕೇ ಈ ಧಾರವಾಹಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ...
ಸೇಡು, ಸಂಜೀವನ ಸೇಡಿಗೆ ರಿಯಾ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾಳೆ.. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ರಂಪಾಟ ಅಸ್ತ್ರ ಹಿಡಿದು ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿಗೆ ಕೈಕೊಂಡಲು ಸಂಜಯ್ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾನೆ.. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮನೆಯವವರು ತೋರಿಸಿದ ಶ್ರಿಮಂತ ಮನೆತನದ ಹುಡುಗಿ ಪಾಯಲ್ ನ ಜೊತೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾನೆ.. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ರಿಯಾ ಎದುರು ಸಂಜೀವನ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಭಯಲಾಗಿದೆ.
ರಿಯಾಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಸಂಜೀವಾ ಈ ಫೋಟೋ ನೋಡು ನನ್ನ ಹಾಗೂ ಪಾಯಲ್ ಮದುವಗೆ ಸಿದ್ಧತನಾ.. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅವಳು ಎಐ ಫೋಟೋ ಅಂತ ನಂಬಿದ್ದಳು ಆದ್ರೆ. ಇದು ಎಐ ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲ 100 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫೋಟೋ.. ನನ್ನ ಹಾಗೂ ಪಾಯಲ್ ನಡುವೆ ಮದುವೆಗೆ ಮನೆಯವರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಮುಂದೆ ಮದುವೆನೂ ಆಗ್ತಿವಿ ಎಂದು ಸಂಜೀವ ಆರ್ಭಟಿಸಿದ್ದಾನೆ.. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಜೀವ್ ಅವರೇ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ರಿಯಾ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ..
ರಿಯಾ ಮುಂದೆ ಮಹಾ ಸತ್ಯ ಬಯಲು
ಸತ್ಯವನ್ನ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಸಜೀವ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸತ್ಯ ಎಂದು ರಿಯಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಇನೋಸೆಂಟ್.. ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿನ ಮದುವೆಯಾಗ್ತಿರೋದು ನಿಜಾ. ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ .. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ರಿವೇಜ್ ಎಂದು ನಾಟಕ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಸಂಜೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಈ ವೇಳೆ ರಿಯಾ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಕುಸಿದು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ..
ರಿಯಾಳನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ ಕರ್ಣ
ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ರಿಯಾ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾಳೆ.. ತಕ್ಷಣ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಕರ್ಣ ರಿಯಾಳನ್ನ ತಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ಅವಳ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ರಿಯಾ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಟ್ರಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸಿ ಏನಾಯ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಎಂದು ಕರ್ಣ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ.ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಂಜೀವ ಕಾರ್ಣ ಎಂದು ರಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ
ಸಂಜಯ್- ಪಾಯಲ್ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಕರ್ಣ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾತಾರ್ತ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ.. ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳು ತಾಂಬೂಲ ಬದಲಾಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗ ರಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಣನ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದೆ.. ಕ್ಷಮಿಸಿ ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಮುಂದುವೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕರ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವೇ ಶಾಕ್ ಆಗಿದೆ.. ಈ ಮೂಲಕ ಸಂಜೀವ ನಿಶ್ಚಿತಾತರ್ತ ನಿಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ..
ಕರ್ಣ ಹಾಗೂ ನಿಧಿಯಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಲವ್
ಇತ್ತ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಆದ ನಿಧಿಯನ್ನ ಕರ್ಣ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಒದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಫುಲ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ನಡುವೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಡ್ಡ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ.. ನೀನು ಇದನ್ನ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ವೇಳೆ ಹೆಡ್ತೀಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಗಂಡನಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತನ್ಯ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಂದು ಕರ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾಮೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ಣನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್ ಫಿಧಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..
ಧಾರವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ.. ಒಂದೆಡೆ ಕರ್ಣನ ಜನ್ಮ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಸಂಜೀವನ ಮದುವೆ ನಡೆಯಲುಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆ ನಿತ್ಯಾ ವಾಪಾಸ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
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