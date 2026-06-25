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ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ರಿಯಾ ಮುಂದೆ ಮಹಾ ಸತ್ಯ ಬಯಲು!.. ಮುಂದೆ ಸಂಜಯ್‌ ಕಥೆ ಏನು?

Karna serial big twist: ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಕೇಡಿ ಸಂಜಯ್‌ ಮುಖವಾಡ ಬಟಾಬಯಲು ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ಣ ಬಂದು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ತಡೆದಿರೋದು ಯಾಕೇ ಈ ಧಾರವಾಹಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ...
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 25, 2026, 07:54 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 07:54 AM IST
ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ರಿಯಾ ಮುಂದೆ ಮಹಾ ಸತ್ಯ ಬಯಲು!.. ಮುಂದೆ ಸಂಜಯ್‌ ಕಥೆ ಏನು?
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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