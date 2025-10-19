ಇಬ್ಬರ ಹೆಂಡಿರ ಮುದ್ದಿನ ಗಂಡ ಆಗ್ತಾನಾ ಕರ್ಣ..? ಮದುವೆ ಮನೇಲಿ ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ಹೊಸ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌..!

Karna serial Updates: ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ʻಕರ್ಣʼ ಧಾರಾವಾಹಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಯಾರದ್ದೋ ಮುಡಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಿದ್ದ ಹೂ ಯಾರದ್ದೂ ಮುಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಧಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದ ಕರ್ಣನ ಮದುವೆ ನಿತ್ಯಾಳ ಜೊತೆ ನಡೆದು ಮುಗಿದಿದೆ. ಮುದ್ದಾದ ಜೋಡಿಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತೆರೆ ಬಿತ್ತು ಎಂದು ಬೇಸರದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇದೀಗ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೌದು ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ತೇಜಸ್ ಮದುವೆ ಮಂಟಪದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ನಿತ್ಯಾಳ ಅಜ್ಜಿ ಶಾಂತಿ ಬೇಸರಗೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬಳಿ ತೆರಳಿ "ನನ್ನ ಮೂಮ್ಮಗಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಕೊಳ್ಳಿ" ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಶಾಂತಿ ಮಾತಿಗೆ ಯಾರು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜಿ, ನಿತ್ಯಾಳ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದು ತಾವೂ ಸಹ ಸಾಯಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಗೆಳತಿಯ ರೋಧನೆ ನೋಡಲಾರದೆ ಕರ್ಣನ ಅಜ್ಜಿ "ನಿತ್ಯಾಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಗಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ" ಎಂದು, ಕರ್ಣನ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ನಿತ್ಯಾಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವಂತೆ ಆದೇಶ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ.
ನಿತ್ಯಾ ತನ್ನ ಕನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕರ್ಣನನ್ನು ಇಷ್ಟ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಉರಿದುಬೀಳುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ. ಇಂತಹ ಜೋಡಿಗಳ ಮದ್ಯೆ ಬಂಧ ಬೇಸೆಯಲು ಮನೆಯವರಿಂದ ತಯಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತಿಗೆ ಕಟ್ಟುಬಿದ್ದು ನಿತ್ಯಾಳನ್ನು ಕರ್ಣ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ನಿಧಿಯ ಮದ್ಯೆ ಈಗ ತಾನೇ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಿಗುರು ಒಡಿದಿರುತ್ತದೆ.ರಮೇಶನ ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ಮೂರು ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವಗಳ ನಡುವೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎದ್ದಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾ ಮತ್ತು ಕರ್ಣನ ವಿವಾಹವಾಗಿತ್ತು. ಮದುವೆಯ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿಯುವಾಗ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಂಡ ಎದುರಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿಯುವ ವೇಳೆ ನಿತ್ಯಾ ಎಡವಿ ಬೀಳಲು ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ, ಆಗ ಕರ್ಣ ಆಕೆಯ ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾ ಗರ್ಭಿಣಿ ಎನ್ನುವ ಸತ್ಯ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ.
ನಿತ್ಯಾ ಮತ್ತು ಕರ್ಣನ ಮದುವೆಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಕರ್ಣನ ತಾಯಿ ಸುಮತಿ, ನಿಧಿ ಹಾಗು ಕರ್ಣ ಒಂದಾಗುವ ಹಾಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ಣ,ನಿಧಿ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಕರ್ಣ ನಿತ್ಯಾ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾ "ನಾನು ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ ಕರ್ಣ ನಾನು ಪ್ರಾಣಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದು ತೇಜಸ್ನಾ" ಅಂತಾಳೆ. ಆಗ ಕರ್ಣ "ನಾನು ಒಂದು ಹುಡುಗಿನ ಇಷ್ಟಾ ಪಟ್ಟಿದಿನಿ ತಾಳಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಕಟ್ತೀನಿ" ಅಂತಾನೆ. ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಕರ್ಣ ತಾಳಿಯನ್ನ ನಿತ್ಯಾ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟು "ನೀನೇ ಕಟ್ಟಿಕೋ" ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ.
ತೇಜಸ್ ಕಾಣೆ ಆಗಿರುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯುವ ತನಕ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ, ಎಂದು ಇಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿಯುವಾಗ ನಿತ್ಯಾ ತೆಲೆತಿರುಗಿ ಬಿಳುವಾಗ ಕರ್ಣ ಅವಳನ್ನು ಬಿಳದಿರುವ ಹಾಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇದೆ ವೇಳೆ ಕರ್ಣನಿಗೆ ನಿತ್ಯಾ ಗರ್ಭಿಣಿ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈಗ ಕರ್ಣ ನಿತ್ಯಾಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾನ? ಮುಂದೆ ನಿಧಿಯ ಬದುಕು ಏನು? ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.