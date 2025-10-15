ನಿತ್ಯಾ ನಿಧಿ ಕನಸು ನುಚ್ಚು ನೂರಾಯ್ತಾ? ತಂಗಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕನ ಕೈ ಹಿಡಿತಾನಾ 'ಕರ್ಣ'!

Karna Serial: ನಿತ್ಯಾ ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ ಮದುವೆಯ ಸಂಭ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಂಟಪದಿಂದ ಮದುಮಗ ತೇಜಸ್ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ಣನ ಸಾಕು ತಂದೆ ರಮೇಶ್ನ ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ಯಾ... ತೇಜಸ್ ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದ ನಿತ್ಯಾ ಮತ್ತು ಕರ್ಣನನ್ನು ಪ್ರಾಣಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ನಿಧಿ ಇಬ್ಬರ ಕನಸುಗಳು ಕೂಡ ರಮೇಶನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ನುಚ್ಚು ನೂರಾಗುತ್ತಾ?
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ನಿತ್ಯಾ , ತೇಜಸ್ ವಿವಾಹ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆರಂಭದ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವವರೆಗು ಇದ್ದ ತೇಜಸ್ ಮತ್ತವನ ಕುಟುಂಬದವರು ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುವ ಮೊದಲು ಮದುವೆ ಮಂಟಪದಿಂದ ಪರಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತೇಜಸ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಿತ್ಯಾ ಆತನನ್ನು ತುಂಬಾನೇ ನಂಬಿದ್ದಳು. ಈಗ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆತ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ನಿತ್ಯಾ ಅಜ್ಜಿ ಶಾಂತಿಗೆ ಅವಮಾನದ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದಂತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಜೀವನ ಹಾಳಾಯಿತು ಎಂಬ ಬೇಸರದಿಂದ ನಿತ್ಯಾ ಅಜ್ಜಿ ಶಾಂತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳು ತುಂಬಾ ಬುದ್ದಿವಂತೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಕೈತುಂಬಾ ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ, ಆಕೆ ತುಂಬಾ ಗುಣವಂತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ಅವಳನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಎಂದು ಗೋಗರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಹುಡುಗ ಕಾಶಿಯಾತ್ರೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಮಂಟಪ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆಂದರೆ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯನೇ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಮನನೋಯಿಸುವ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಶಾಂತಿಯ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಕರ್ಣನ ಅಜ್ಜಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿತ್ಯನ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಹುಡುಗ 'ಕರ್ಣ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ರಮೇಶಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕರ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸುತ್ತಲೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆತ ನಿಧಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರೋ ವಿಚಾರ ರಮೇಶ್ಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಿಧಿಯಿಂದ ಆತನನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ರಮೇಶ ಇಬ್ಬರೊಂದಿಗೂ ನಯವಾಗಿಯೇ ನಟಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಕತ್ತು ಕೊಯ್ದನೆ? ಈ ಕೆಲಸದ ಹಿಂದೆ ಇರೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ರಮೇಶ್ ಕೈವಾಡಕವೇ... ತೇಜಸ್ ಮರೆತು ಕರ್ಣನ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲು ನಿತ್ಯಾ ಒಪ್ಪುತ್ತಾಳ? ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರ್ಣ ಸರ್ ಅನ್ನು ನಿಧಿ ನಿತ್ಯಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾಳ? ಅಜ್ಜಿ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆಕೊಟ್ಟು ಕರ್ಣ ನಿತ್ಯಾ ಕೊರಳಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ತಾನಾ? ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿಯಲು ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.
