English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ನಿತ್ಯಾ ನಿಧಿ ಕನಸು ನುಚ್ಚು ನೂರಾಯ್ತಾ? ತಂಗಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕನ ಕೈ ಹಿಡಿತಾನಾ 'ಕರ್ಣ'!

ನಿತ್ಯಾ ನಿಧಿ ಕನಸು ನುಚ್ಚು ನೂರಾಯ್ತಾ? ತಂಗಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕನ ಕೈ ಹಿಡಿತಾನಾ 'ಕರ್ಣ'!

Karna Serial: ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ 'ಕರ್ಣ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಕರ್ಣ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಿಧಿ ಮುಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ನಡುವೆ ನಿತ್ಯಾಳ ಕೈ ಹಿಡಿಯಬೇಕಿದ್ದ ವಾರ ತೇಜಸ್ ಮದುವೆ ಮಂಟಪದಿಂದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆತ ವಾಸವಿದ್ದ ಮನೆಯನ್ನೂ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಊರುಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ.  

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Oct 15, 2025, 03:12 PM IST
  • ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕನಸು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ನಿತ್ಯಾಳ ಜೀವದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿಯೇ ಬೀಸಿದೆ.
  • ನಿತ್ಯಾ ಬದುಕಿಗೆ ದಾರಿ ದೀಪವಾಗಲು ಕರ್ಣನ ಅಜ್ಜಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
  • ನಿತ್ಯಾ ತಂಗಿ ನಿಧಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರೇಮ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಕರ್ಣ ತಂಗಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕನ ಕೈ ಹಿಡಿತಾನಾ...

Trending Photos

ಕಿಚ್ಚನಿಂದಲೇ ರೆಬೆಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ... ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?
camera icon7
Rakshita Shetty
ಕಿಚ್ಚನಿಂದಲೇ ರೆಬೆಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ... ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?
ಚರ್ಮದಿಂದ- ಹೃದಯದದವರೆಗೆ, ಹುಣಸೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಡಿ, ಅವುಗಳನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತೆ?
camera icon6
Tamarind Seeds
ಚರ್ಮದಿಂದ- ಹೃದಯದದವರೆಗೆ, ಹುಣಸೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಡಿ, ಅವುಗಳನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತೆ?
Chanakya Niti: ಮನುಷ್ಯ ನಾಯಿಯಿಂದ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಲಿತರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲುವುದಿಲ್ಲ..!
camera icon5
Chanakya Niti
Chanakya Niti: ಮನುಷ್ಯ ನಾಯಿಯಿಂದ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಲಿತರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲುವುದಿಲ್ಲ..!
ಚಿನ್ನದ ದರ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಕೈಗೆಟಕುವುದು ಬಂಗಾರ ! ಹಬ್ಬದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೊರ ಬಿತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ದಿಟ್ಟ ನಡೆ
camera icon7
Gold
ಚಿನ್ನದ ದರ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಕೈಗೆಟಕುವುದು ಬಂಗಾರ ! ಹಬ್ಬದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೊರ ಬಿತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ದಿಟ್ಟ ನಡೆ
ನಿತ್ಯಾ ನಿಧಿ ಕನಸು ನುಚ್ಚು ನೂರಾಯ್ತಾ? ತಂಗಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕನ ಕೈ ಹಿಡಿತಾನಾ 'ಕರ್ಣ'!

Karna Serial: ನಿತ್ಯಾ ಮತ್ತು ತೇಜಸ್‌ ಮದುವೆಯ ಸಂಭ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಂಟಪದಿಂದ ಮದುಮಗ ತೇಜಸ್‌ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ಣನ ಸಾಕು ತಂದೆ ರಮೇಶ್‌ನ ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ಯಾ... ತೇಜಸ್‌ ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದ ನಿತ್ಯಾ ಮತ್ತು ಕರ್ಣನನ್ನು ಪ್ರಾಣಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ನಿಧಿ ಇಬ್ಬರ ಕನಸುಗಳು ಕೂಡ ರಮೇಶನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ನುಚ್ಚು ನೂರಾಗುತ್ತಾ? 

Add Zee News as a Preferred Source

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ನಿತ್ಯಾ , ತೇಜಸ್ ವಿವಾಹ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆರಂಭದ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವವರೆಗು ಇದ್ದ ತೇಜಸ್ ಮತ್ತವನ ಕುಟುಂಬದವರು ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುವ ಮೊದಲು ಮದುವೆ ಮಂಟಪದಿಂದ ಪರಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತೇಜಸ್​ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಿತ್ಯಾ ಆತನನ್ನು ತುಂಬಾನೇ ನಂಬಿದ್ದಳು. ಈಗ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆತ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ನಿತ್ಯಾ ಅಜ್ಜಿ ಶಾಂತಿಗೆ ಅವಮಾನದ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದಂತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಜೀವನ ಹಾಳಾಯಿತು ಎಂಬ ಬೇಸರದಿಂದ ನಿತ್ಯಾ ಅಜ್ಜಿ ಶಾಂತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳು ತುಂಬಾ ಬುದ್ದಿವಂತೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಕೈತುಂಬಾ ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ, ಆಕೆ ತುಂಬಾ ಗುಣವಂತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ಅವಳನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಎಂದು ಗೋಗರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಹುಡುಗ ಕಾಶಿಯಾತ್ರೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಮಂಟಪ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆಂದರೆ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯನೇ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಮನನೋಯಿಸುವ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಶಾಂತಿಯ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಕರ್ಣನ ಅಜ್ಜಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿತ್ಯನ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಹುಡುಗ 'ಕರ್ಣ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ರಮೇಶಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕರ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸುತ್ತಲೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆತ ನಿಧಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರೋ ವಿಚಾರ ರಮೇಶ್​ಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಿಧಿಯಿಂದ ಆತನನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ರಮೇಶ ಇಬ್ಬರೊಂದಿಗೂ ನಯವಾಗಿಯೇ ನಟಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಕತ್ತು ಕೊಯ್ದನೆ? ಈ ಕೆಲಸದ ಹಿಂದೆ ಇರೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ರಮೇಶ್ ಕೈವಾಡಕವೇ... ತೇಜಸ್ ಮರೆತು ಕರ್ಣನ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲು ನಿತ್ಯಾ ಒಪ್ಪುತ್ತಾಳ? ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರ್ಣ ಸರ್ ಅನ್ನು ನಿಧಿ ನಿತ್ಯಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾಳ? ಅಜ್ಜಿ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆಕೊಟ್ಟು ಕರ್ಣ ನಿತ್ಯಾ ಕೊರಳಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ತಾನಾ? ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿಯಲು ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಪಡೆದು 18 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೇ ಒಂದಾದ ಸೂಪರ್‌ಹಿಟ್‌ ಜೋಡಿ! ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಫುಲ್‌ ಖುಷ್..‌

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಕನ್ಫರ್ಮ್: ಈ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರೀತಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾ...!

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Karna serialKarna Serial EpisodeZee KannadaKarnaKarna Serial Story

Trending News