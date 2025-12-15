Karna serial: ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಸಂಜಯ್ ರೂಪಿಸಿದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನಿಂದ ನಿಧಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಳು. ರೆಡ್ಲೈಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೋಸವಾಗಿ ಸಿಲುಕಿದ ನಿಧಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ನಿಧಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಳು.
ಕುರುಡಿಯ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಡ್ರಾಪ್ ಕೇಳುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಳು. ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೋದ ನಿಧಿಗೆ ಇದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ಎದುರಾಯಿತು. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಸಾಗಾಟದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು.
ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ಕರ್ಣ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಧಿಯನ್ನು ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಆ ಘಟನೆ ನೀಡಿದ ಶಾಕ್ನಿಂದ ನಿಧಿ ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕರ್ಣ ಆಕೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿ, ಊಟ-ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಾನೆ.
ನಿಧಿಯ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣನಾದ ಸಂಜಯ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಕರ್ಣ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಗ್ಲೌವ್ಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕರ್ಣ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಇತ್ತ ಸಂಜಯ್ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ವೇಳೆ ಕರ್ಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಧಿಯನ್ನು ಕುರ್ಚಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳ್ಳರಿಸಿ, ಕಣ್ಣು ಮಿಟಕಿಸದೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ಸಂಜಯ್ ಮುಂದೆ ಯಮರೂಪಿಯಾಗಿ ನಿಂತ ಕರ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ನಿಧಿಯ ಹಿಂದಿರುವುದು ಅವನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೇನು ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಜಯ್ ನಿಂತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಡ್ರಾಮಾ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ದೊರೆತಿದೆ.