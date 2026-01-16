English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಬ್ಯುಸಿ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಮಹತ್ವದ ಟೂರ್ನಿಗಾಗಿ ಬೆವರಿಳಿಸುತ್ತಿರೋ ಕಿಚ್ಚ.. ಸಿಸಿಎಲ್‌ಗೆ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಸಜ್ಜಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ಸ್

CCL: ಈ ಬಾರಿಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ (CCL) ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ನೆಲಮಂಗಲದ ಬಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ಸ್ ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 16, 2026, 03:38 PM IST
  • ಫೆಬ್ರವರಿ 1ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ಸ್ ನಡೆಯಲಿದೆ
  • ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದ್ದ ಸಿಸಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯ ಈಬಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಕ್ರಿಕೇಟ್ ಹಾಗೂ ನಟರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸರತಂದಿದೆ

ನೆಲಮಂಗಲ : ಈ ಭಾರಿಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ (CCL) ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ನೆಲಮಂಗಲದ ಬಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ಸ್ ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿದೆ. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ನೇತೃತ್ವದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ಸ್ ತಂಡ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರದ ದಾಸನಪುರ ಹೋಬಳಿ ಆಲೂರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಭಾರಿ ಪ್ರದೀಪ್, ಜೆಕೆ. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ, ಚಂದನ್, ಸುನೀಲ್, ಸಚಿನ್ ಚಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಸಾಗರ್, ರಾಜೀವ್, ಪ್ರತಾಪ್, ಕರಣ್, ಅರುಣ್ ಬಚ್ಚನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಟರು ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ವೈಜಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ಸ್ ಸೆಣೆಸಾಡಲಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: BBK 12: "ಅವ ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ತಾನೆ" ಕೊನೆಗೂ ತನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ವಿಶ್‌ ಮಾಡಿದ ಶಿವಣ್ಣ..! ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಸಪೋರ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ್ಯಾರಿಗೆ?

ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದ್ದ ಸಿಸಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯ ಈಬಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಕ್ರಿಕೇಟ್ ಹಾಗೂ ನಟರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸರತಂದಿದೆ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಈಗ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತವಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ತಂಡಕ್ಕೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ತಂದಿಟ್ಟಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬದುಕು ಬವಣೆ.. 1500 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಟನೀಗ ವೀಲ್‌ಚೇರ್‌ ಮೇಲೆ! 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಲಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ..

ಈ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪ ಇರಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಎರಡು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ 10 ಓವರ್‌ಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 20 ಓವರ್‌ಗಳ ಆಟಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಯುದ್ಧತಂತ್ರದ ಆಳ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಆಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಜನವರಿ 16 ಅಂದರೆ ಇಂದು ವಿಜಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ಸ್ vs ಪಂಜಾಬ್ ಡಿ ಶೇರ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಂತರ ಜನವರಿ 23ಕ್ಕೆ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ಸ್ vs ತೆಲುಗು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಜನವರಿ 25ಕ್ಕೆ ಕೊಯಮತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ಸ್ vs ಭೋಜ್‌ಪುರಿ ದಬಾಂಗ್ಸ್, ಜನವರಿ 31ಕ್ಕೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿ 1ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ಸ್ ನಡೆಯಲಿದೆ.

 

