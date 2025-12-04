ಪವರ್‌ ಫೈಟ್‌ ನಡುವೆ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರೆಡಿ!

ಬೆಂಗಳೂರು : ಡಿಸೆಂಬರ್ 8 ರಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭವಾಗ್ತಿದೆ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮುಗಿ ಬಿಳೋಕೆ ಸಿದ್ದವಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲು ಮುಂದಾಗಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಎಂ ನಡುವಿನ ಕಿತ್ತಾಟವನ್ನ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೂಡ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಂದು, ಸಂಪುಟ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದ ಸಿಎಂ, ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡುವಂತೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಭೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಿಎಂ ಕೂಡ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಿಪಕ್ಷ ಗಳು ಬಳಸುವ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ತ್ರ ಗಳ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವ ಸಿಎಂ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಿಂದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಸಮರ್ಥ ವಾಗಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ಎದುರಿ ಸೋಣ ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಹೆಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್, ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ದವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಸಿಎಂ ಅವರು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯ ಗಳು ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಹಜ ವಾಗಿ ಅಸ್ತ್ರವಾದ್ರೆ, ಸಿಎಂ – ಡಿಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಕಾಳಗ ಈ ಬಾರಿಯ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಸಚಿವರ ಕಾರ್ಯ ವೈಖರಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರೇ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಈ ಅಧಿವೇಶನ ದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಯಾ ಗೋದು ಪಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ.