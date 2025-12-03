Darshan Devil movie: ನಟ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ ಅವರ ಬಂಧನದ ನಂತರ, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರು ಬೇಗನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆಯೇ, ದರ್ಶನ್ ಅಭಿನಯದ 'ಡೆವಿಲ್' ಚಿತ್ರವು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರತಂಡವು ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ದರ್ಶನ್ ಸಹ ಈ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಎಂಬ ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನಾತ್ಮಕ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
'ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮದು ಮತ್ತು ಟ್ರೂ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಾ' ಎಂಬ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಎಐ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ದರ್ಶನ್ ಇರುವ ಜೈಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ 'ಡೆವಿಲ್' ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು: ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಜೈಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳಿವೆ.
ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ: ಬಳಿಕ, ದರ್ಶನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಎಂ ಅವರು 'ಡೆವಿಲ್' ಸಿನಿಮಾದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಿಡಿದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಜೈಲಿನಿಂದಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭಿಸಿದಂತೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂದೆ ಪ್ರಚಾರದ ಭರಾಟೆ: ಇದಾದ ನಂತರ, ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಯುವಂತೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಜೈಕಾರ ಹಾಕುವಂತೆ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಂದಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಐ ಮಾನವನ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟ-ನಟಿಯರು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಕೆಲವರು ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಜನರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುವ ಒಂದು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ, ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನು ಯಶ್, ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಮತ್ತು ಸುದೀಪ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಕುರಿತು ಮತ್ತು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಆಟವಾಡುವಂತಹ ಅನೇಕ ಎಐ ಆಧಾರಿತ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು.
ದರ್ಶನ್ ಅವರ 'ಡೆವಿಲ್' ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚಿತ್ರವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಐ ವಿಡಿಯೋವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
