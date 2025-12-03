English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ದರ್ಶನ್‌ ʻಡೆವಿಲ್‌ʼ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಿಳಿದ್ರಾ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು? ವೈರಲ್‌ ವಿಡಿಯೋ...

ದರ್ಶನ್‌ ʻಡೆವಿಲ್‌ʼ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಿಳಿದ್ರಾ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು? ವೈರಲ್‌ ವಿಡಿಯೋ...

Darshan Devil movie: ʻಡೆವಿಲ್‌ʼ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Dec 3, 2025, 03:03 PM IST
  • ದರ್ಶನ್ ಅಭಿನಯದ 'ಡೆವಿಲ್' ಚಿತ್ರವು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
  • ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ದರ್ಶನ್ ಅವರ 'ಡೆವಿಲ್' ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

Trending Photos

50 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅಪರೂಪದ ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ರಾಜಯೋಗ: 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನ
camera icon6
Chaturgrahi yoga
50 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅಪರೂಪದ ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ರಾಜಯೋಗ: 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನ
ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ : ಇನ್ಮುಂದೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಳಿಗೂ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಗುವುದು ಪರಿಹಾರ
camera icon6
Pensioners latest news
ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ : ಇನ್ಮುಂದೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಳಿಗೂ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಗುವುದು ಪರಿಹಾರ
ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ!ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಡ್ ಕ್ಲೈಮ್‌ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ! ಇದೀಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಖಾತೆ ಸೇರುವುದು ಹಣ
camera icon6
EPFO
ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ!ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಡ್ ಕ್ಲೈಮ್‌ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ! ಇದೀಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಖಾತೆ ಸೇರುವುದು ಹಣ
ರಾಹು ಶುಕ್ರರ ಮಹಾಸಂಯೋಗ: 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಕಲವೂ ಕೈಗೂಡುವ ಪರ್ವಕಾಲ, ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸು
camera icon6
Rahu Shukra Yuti
ರಾಹು ಶುಕ್ರರ ಮಹಾಸಂಯೋಗ: 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಕಲವೂ ಕೈಗೂಡುವ ಪರ್ವಕಾಲ, ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸು
ದರ್ಶನ್‌ ʻಡೆವಿಲ್‌ʼ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಿಳಿದ್ರಾ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು? ವೈರಲ್‌ ವಿಡಿಯೋ...

Darshan Devil movie: ನಟ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ ಅವರ ಬಂಧನದ ನಂತರ, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರು ಬೇಗನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆಯೇ, ದರ್ಶನ್ ಅಭಿನಯದ 'ಡೆವಿಲ್' ಚಿತ್ರವು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರತಂಡವು ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ದರ್ಶನ್ ಸಹ ಈ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಆದರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಎಂಬ ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನಾತ್ಮಕ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

'ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮದು ಮತ್ತು ಟ್ರೂ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಾ' ಎಂಬ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಎಐ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ದರ್ಶನ್ ಇರುವ ಜೈಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ 'ಡೆವಿಲ್' ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗೆ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ಜಾಡಿಸಿದ ಟಾಲಿವುಡ್‌ ಹೀರೋ.. ಕಾರಣವೇನು?

ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು: ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಜೈಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳಿವೆ.

ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ: ಬಳಿಕ, ದರ್ಶನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಎಂ ಅವರು 'ಡೆವಿಲ್' ಸಿನಿಮಾದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಿಡಿದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಜೈಲಿನಿಂದಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭಿಸಿದಂತೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂದೆ ಪ್ರಚಾರದ ಭರಾಟೆ: ಇದಾದ ನಂತರ, ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಯುವಂತೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಜೈಕಾರ ಹಾಕುವಂತೆ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ... ಆದರೂ 900 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಒಡತಿ ಕನ್ನಡದ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ!

ಇಂದಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಐ ಮಾನವನ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟ-ನಟಿಯರು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಕೆಲವರು ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಜನರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುವ ಒಂದು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ, ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನು ಯಶ್, ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್, ಮತ್ತು ಸುದೀಪ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಕುರಿತು ಮತ್ತು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಆಟವಾಡುವಂತಹ ಅನೇಕ ಎಐ ಆಧಾರಿತ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು.

ದರ್ಶನ್ ಅವರ 'ಡೆವಿಲ್' ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚಿತ್ರವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಐ ವಿಡಿಯೋವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರೀತಿಸಿದವನು ಸಲಿಂಗಕಾಮಿ ಎಂದು ತಿಳಿದರೂ 16 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟ ನಟಿ.. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಆಗಿದ್ದೇ ಬೇರೆ

 

 

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

Darshan devil movieAI VideoKarnataka politicsViral VideoActor Darshan jail

Trending News