ಪುಷ್ಪ-2 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಅವಮಾನ..! ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆಯುವುದಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ʼಕರ್ಣಿ ಸೇನೆʼ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌

Karni Sena on Pushpa 2 : ಪುಷ್ಪ 2 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕರ್ಣಿ ಸೇನೆಯು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಭವರಸಿಂಗ್ ಶೇಖಾವತ್ ಎಂಬ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಅವಳಹೇಳನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದೆ.

ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಅವರನ್ನು ಹೊಡೆಯಿರಿ ಎಂದು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕರ್ಣಿ ಸೇನೆಯ ರಾಜ್ ಶೇಖಾವತ್‌ ರಜಪೂತರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಪುಷ್ಪಾ-2 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೇಖಾವತ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಕೀಳು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೇನೆ ಆರೋಪಿಸಿದೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್‌ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಏನು..? ಕೊನೆಗೂ ಲೀಕ್ ಆಯ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್ ಸತ್ಯ..!

ಸೌತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅಭಿನಯದ 'ಪುಷ್ಪ 2' ಚಿತ್ರ ಥಿಯೇಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ನಟನೆಯ 'ಪುಷ್ಪಾ 2' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಫಹಾದ್ ಫಾಸಿಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಹೆಸರು ಭನ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ಶೇಖಾವತ್.

During a visit to Surat, Raj Shekhawat urged the Rajput community to oppose the filmmakers and warned of protests against Pushpa 2, similar to those seen during Padmaavat.

પુષ્પા ટુ ફિલ્મને લઈને ક્ષત્રિય કરણી સેનાનો વિરોધ pic.twitter.com/hhkHArP1vf

— Our Surat (@oursuratcity) December 10, 2024