Karthika Deepam Sumitra: ಪ್ರೀತಿ, ಮದುವೆ ಹಾಗೂ ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದಂತಹ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ದಿನ ಆದಂತಹ ಸಿಹಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ದಂಪತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಇಡೀ ಜೀವನವೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಿನ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಕಾರ್ತಿಕದೀಪಂ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ನಟಿ ಸೀತಾ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿ ತುಂಬಾ ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಗಂಡನಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದೇ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸೀತಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ದುಃಖದಿಂದಲೇ ಜೀವ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪಾಪಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಈಗ ಕಾಡುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿದೆ. ಇದರಂತೆ ನಾನು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವಳು ಆಗಿರಬಹುದು. ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿರಬಹುದು, ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ನನಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗಿದ್ದವು. ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಶಾಟ್ಗಳು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಕಲಾವಿದರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಗಾಸಿಪ್ ಹಬ್ಬಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗಿನಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಹಬ್ಬಿಸುವುದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹ ಎಂಬುದೇ ಇರಲ್ಲ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳು ಶುರು ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನೀವು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ, ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವುದೆಲ್ಲ ತಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೇ ಅದು ತಾಯಿಯಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಹೋಯಿತು. ತಾಯಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದರೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲದೇ ಕೊಟ್ಟೆ. ಆದರೆ ತಂಗಿಯರಿಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಣ್ಣಂದಿರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯಿತು. ನಾನು ಬರಿಗೈಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟರೇ ಅದನ್ನ ಪೂರೈಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮದುವೆ ಆದಾಗ ಈ ಮನೆ ನಮಗಾಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಮದುವೆಯ ಮೂರನೇ ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಿನ್ನೇ ಪೆಲ್ಲಾಡತಾ ಧಾರಾವಾಹಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಸಹ ಕಲಾವಿದರು ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೇನು ಗೊತ್ತು?. ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ದಿನ ನನಗೆ ದುಃಖದ ರಾತ್ರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ದಿನ ಗಂಡ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಹಿಂಸಿಸಿದನು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅವನು ನನ್ನ ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಸ್ನೇಹಪರವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿ ನೀನು ಕೇಳು ಎಂದಿದ್ದರೇ ನಾನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಎಂದು ನನಗೂ ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ದಿನದಿಂದಲೇ ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಶಪಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಆಗ ಯಾರಾದರೂ ಅವನು ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅನುಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವನು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಖಚಿತವಾಯಿತು. ನಾನು ಅವನನ್ನು ದೂಷಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ, ಅವನು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದರೆ ನಾನು ಅವನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಸರಿ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾರ್ತಿಕದೀಪಂ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ ಸೀತಾ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.