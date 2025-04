ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆಯೇ ಗಿಟಾರ್‌ ಹಿಡಿದು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ನಟ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್... ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರುವ ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ! ವೈರಲ್‌ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಂದಿನ ಗುಟ್ಟೇನು?

Kartik Aaryan and Sreeleela Video: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ ಅವರ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಟ ಕೋಪದಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಆರ್ಯನ್‌ ಗಿಟಾರ್‌ನಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವಾಗ ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಕೂಡ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರ ಹೆಸರಿಡದ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಈಗ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕೆಲವು ಬಿಟಿಎಸ್ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇದೀಗ ಬಂದಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ರಾಕ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

