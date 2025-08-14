"ಆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ನನ್ನನ್ನು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ".. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆ

Kashish Kapoor: ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಲೋಕದ ನಡುವೆ ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ತಾರೆಯರು ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲೇನು ಅಷ್ಟಾಗಿ ವಿಶೇಷವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಎರಡು ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಹರಡುವ ಗಾಶಿಪ್ಗಳೂ ಕೂಡ ಸಖತ್ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಪರಸ್ಫರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಕೆಲವರು ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೇರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಏರಡು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದಷ್ಟೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಿರುವ ಅಮಾಯಕ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಖ್ಯಾತ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯೊಬ್ಬರು ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ತಮ್ಮ ಕರಾಳ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಅವರೇ ಕಾಶಿಶ್ ಕಪೂರ್. ಇವರು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದಶರ್ನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಕರಾಳ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ಓರ್ವ ಕ್ರಿಕೇಟಿಗನ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕಂಡು ಭಯ ಆಗಿದ್ದು ಇದೆಯಾ ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಟಿಗೆ ಕೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ನಟಿ ಕಾಶಿಶ್ ಹೌದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಮಾತು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಆತ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ ಅವನು ಮಾತು ಮತ್ತು ವರ್ತನೆಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಭಯ ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನನ್ನೂ ವ್ಯೆಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದ ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಕಾಶಿಶ್ ಆತ ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಷ್ಟೇ, ಅವನು ನನ್ನನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆ ಹೊರತು ಅವನ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಿಕೇಟಿಗನ ಮೇಲೆ ನಟಿ ಮಾತಾನಾಡಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಕಾಶಿಶ್ಗೆ ಮುಜುಗರವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಕ್ರಿಕೇಟಿಗ ಯಾರಿರಬಹುದೆಂಬ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಟಿಯ ಏಕಾಏಕಿ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.