English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

"ಆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ನನ್ನನ್ನು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ".. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆ

Kashish Kapoor: ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಇದೀಗ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Aug 14, 2025, 06:43 PM IST
  • ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಲೋಕದ ನಡುವೆ ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿದೆ.
  • ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಖ್ಯಾತ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯೊಬ್ಬರು ಬೋಲ್ಡ್‌ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
  • ತಮ್ಮ ಕರಾಳ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಅವರೇ ಕಾಶಿಶ್ ಕಪೂರ್.

Trending Photos

ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಜ ಕೇಸರಿ ಯೋಗ : ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಒಲಿದು ಬರುವಳು ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ! ಕೈ ಹಾಕಿದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದು ಯಶಸ್ಸು
camera icon5
Gajakesari Rajayoga
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಜ ಕೇಸರಿ ಯೋಗ : ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಒಲಿದು ಬರುವಳು ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ! ಕೈ ಹಾಕಿದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದು ಯಶಸ್ಸು
ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 19,100 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆ !ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮಹಾ ಕುಸಿತ ಕಾಣಲಿದೆ ಚಿನ್ನ !ಕಾರಣ ಇದೇ
camera icon6
Gold price
ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 19,100 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆ !ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮಹಾ ಕುಸಿತ ಕಾಣಲಿದೆ ಚಿನ್ನ !ಕಾರಣ ಇದೇ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ :ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಒಲಿದು ಬರುವ ಕಾಲ, ಜೀವನದ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಆರಂಭ !ಮಣ್ಣು ಕೂಡಾ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಪರ್ವ ಕಾಲ
camera icon5
Shukradese
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ :ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಒಲಿದು ಬರುವ ಕಾಲ, ಜೀವನದ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಆರಂಭ !ಮಣ್ಣು ಕೂಡಾ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಪರ್ವ ಕಾಲ
ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಯಾನ : ಭರ್ಜರಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ : 2026ರವರೆಗೆ ಇದೇ ದರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯ
camera icon6
air india
ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಯಾನ : ಭರ್ಜರಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ : 2026ರವರೆಗೆ ಇದೇ ದರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯ
"ಆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ನನ್ನನ್ನು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ".. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆ

Kashish Kapoor: ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಲೋಕದ ನಡುವೆ ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ತಾರೆಯರು ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲೇನು ಅಷ್ಟಾಗಿ ವಿಶೇಷವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಎರಡು ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಹರಡುವ ಗಾಶಿಪ್‌ಗಳೂ ಕೂಡ ಸಖತ್‌ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಪರಸ್ಫರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಕೆಲವರು ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೇರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಏರಡು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದಷ್ಟೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಿರುವ ಅಮಾಯಕ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಖ್ಯಾತ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯೊಬ್ಬರು ಬೋಲ್ಡ್‌ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.    

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮದುವೆಗೂ ಮೊದಲೇ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ್ರಾ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ.. ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲೇ ಹಲ್‌ಚಲ್‌ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸುದ್ದಿ !?

ಇನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ತಮ್ಮ ಕರಾಳ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಅವರೇ ಕಾಶಿಶ್ ಕಪೂರ್. ಇವರು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದಶರ್ನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಕರಾಳ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ಓರ್ವ ಕ್ರಿಕೇಟಿಗನ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕಂಡು ಭಯ ಆಗಿದ್ದು ಇದೆಯಾ ?  ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಟಿಗೆ ಕೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ನಟಿ ಕಾಶಿಶ್ ಹೌದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಮಾತು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಆತ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ ಅವನು ಮಾತು ಮತ್ತು ವರ್ತನೆಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಭಯ ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನನ್ನೂ ವ್ಯೆಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದ ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಕಾಶಿಶ್ ಆತ ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಷ್ಟೇ, ಅವನು ನನ್ನನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆ ಹೊರತು ಅವನ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:"ಆಫರ್‌ಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಮಲಗಲೇಬೇಕು".. ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಾಯಕಿ

ಇನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಿಕೇಟಿಗನ ಮೇಲೆ ನಟಿ ಮಾತಾನಾಡಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದೆ. ಕಾಶಿಶ್‌ಗೆ ಮುಜುಗರವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಕ್ರಿಕೇಟಿಗ ಯಾರಿರಬಹುದೆಂಬ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಟಿಯ ಏಕಾಏಕಿ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು 2025ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಟ್ರೈನಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Kashish Kapoorkashish kapoor lifekashish kapoor creepy experiencecreepy experiencekashish kapoor boyfriend

Trending News