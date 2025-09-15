ಮದುವೆಯಾದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಕತ್ರಿನಾ..! ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಅತಿಥಿ ಆಗಮನ.

katrina kaif pregnancy : ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪೋಷಕರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ದಂಪತಿಗಳು ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಆಪ್ತ ಮೂಲಗಳು ದಂಪತಿಗಳು ಪೋಷಕರಾಗುವ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದಂಪತಿಗಳು ಪೋಷಕರಾಗುವ ಸುದ್ದಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ, ಇದು ಮೊದಲು ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ 'ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್' ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿಕಿ ಕೌಶಲ್ ಅವರು ತಂದೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಬಾರಿ, ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳನ್ನು ನಂಬುವುದಾದರೆ, ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಸುದ್ದಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ನಟಿಯ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಂಪತಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ. ಈಗ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದಂಪತಿಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪೋಷಕರಾಗುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ನೋಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ನಟಿ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ.
4 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತಾಯಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಕತ್ರಿನಾ
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಚರ್ಚಾಸ್ಪದ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 9, 2021 ರಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಸವಾಯಿ ಮಾಧೋಪುರದ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಫೋರ್ಟ್ ಬರ್ವಾಡಾದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಈ ವಿವಾಹವನ್ನು ಬಹಳ ರಾಜಮನೆತನ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಅದ್ದೂರಿ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಬಹಳ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮರೆಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಬ್ಬರೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪರಸ್ಪರರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಭೇಟಿಗಳು ಅವರ ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದವು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ವಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಜೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಜೋಡಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಅವರ ಮದುವೆಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದವು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ರಾಜಮನೆತನದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು.