Kavya Maran Anirudh marriage : ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದ ಜೋಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಸಿಪ್ಗಳು ಹರಡುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ IPL 2026 ನಡುವೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಹಾಗೂ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಸಿಇಒ ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ ಡೇಟಿಂಗ್.. ಮದುವೆ.. ವಿಚಾರ.. ಇದೀಗ ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಕೊನೆಗೂ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತಾಗಿದೆ.
Anirudh Ravichander Kavya Maran : ಚಿತ್ರರಂಗ ಹಾಗೂ ಐಪಿಎಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ, ಸನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಡತಿ ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ ಹಾಗೂ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಈ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ನವೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ..
ಹೌದು.. ವಯಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಜೋಡಿ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದುಕೊಂಡತೆ ಆಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿ.. ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ.. ಯಸ್.. ಇದೀಗ ಡೇಟಿಂಗ್.. ಮದುವೆ.. ಲವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಈ ಜೋಡಿ ಕ್ಲಾರೀಟಿ ನೀಡಿದೆ..
ವದಂತಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ? : ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಅವರು ಕಲಾನಿಧಿ ಮಾರನ್ ಒಡೆತನದ 'ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್' ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಾಲು ಸಾಲು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ (ಜೈಲರ್, ಬೀಸ್ಟ್ ಮುಂದಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳು) ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಮೂಲವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಜೋಡಿಯ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ತಪ್ಪಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಏನೋ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಕಟ್ಟುಕಥೆಗಳನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇವರಿಬ್ಬರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ಕೆಲವು ಅನಧಿಕೃತ ಫೋಟೋಗಳು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೊಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದವು.
ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ : ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಅವರು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಲತಾ ಅವರ ಸೋದರನ ಮಗ. ಅತ್ತ ಕಲಾನಿಧಿ ಮಾರನ್ ಮತ್ತು ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಡುವೆ ದಶಕಗಳ ಸ್ನೇಹವಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರ. ಹೀಗಾಗಿ, ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಮದುವೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಸ್ವತಃ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರೇ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಯೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲ.
ಅನಿರುದ್ಧ್ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಏನು? : ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಇಂತಹದೇ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದಾಗ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ, "ಮದುವೆನಾ?.. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂತಹ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಹರಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ" ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗಲೂ "ಮತ್ತೆ ಅದೇ ವಿಚಾರ.." ಎನ್ನುತ್ತಾ ನಕ್ಕು ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ವಿನಃ ಎಲ್ಲೂ ಮದುವೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸದ್ಯದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ ಮತ್ತು ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕೇವಲ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯಾಂಶವಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಕೇವಲ ವೃತ್ತಿಪರ ಬಾಂಧವ್ಯವಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ ಗಾಸಿಪ್.