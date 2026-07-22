/ಕಾರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ Godzilla ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ 18 ವರ್ಷದ ನಟಿ ಕೈಲೀ ನಿಧನ.! 

Kaylee Hottle Car Crash : 'ಗಾಡ್ಜಿಲ್ಲಾ vs ಕಾಂಗ್' ಖ್ಯಾತಿಯ 18 ವರ್ಷದ ನಟಿ ಕೈಲೀ ಹಾಟಲ್ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯಹಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ‘ಗಾಡ್ಜಿಲ್ಲಾ vs ಕಾಂಗ್’ (2021) ಹಾಗೂ ‘ಗಾಡ್ಜಿಲ್ಲಾ x ಕಾಂಗ್: ದಿ ನ್ಯೂ ಎಂಪೈರ್’ (2024) ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಯಾ ಎಂಬ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ 18 ವರ್ಷದ ಕಿವುಡ ನಟಿ ಕೈಲೀ ಹಾಟಲ್ (Kaylee Hottle) ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಾರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಇಜಾಮ್ಸ್ವಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. 1995 ರ ಹೊಂಡಾ ಅಕಾರ್ಡ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ವಾಹನವು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಾರಿ ಕಲ್ವರ್ಟ್ಗೆ (ಸೇತುವೆ/ಚರಂಡಿ) ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅತಿಯಾದ ವೇಗವೇ ಈ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
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ಕೈಲೀ ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅವರ ತಂದೆ ಜೋಶುವಾ ಹಾಟಲ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ (ASL) ಮೂಲಕ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಘಾತ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಕೈಲೀ ಅವರ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ನಿಂತಿತ್ತು ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೈಲೀ ಹಠಾತ್ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗ ತೀವ್ರ ಶೋಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ‘ಗಾಡ್ಜಿಲ್ಲಾ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ, ಮಿಲ್ಲಿ ಬಾಬಿ ಬ್ರೌನ್, "ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಯಿತು. ಕೈಲೀ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾತು ಬಾರದ ನಟಿ ಕೈಲೀ ಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೂಲಕವೇ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 'ಜಿಯಾ' ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದ ಕೈಲೀ, ದೈತ್ಯ ಕಾಂಗ್ ಜೊತೆ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವ ಸಾಹಸಮಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. 2021 ರ 'ಮ್ಯಾಗ್ನಮ್ ಪಿಐ' ಸರಣಿ ಹಾಗೂ 'ವಾಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಿಲ್ ಅಸ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಅವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು. ಅತ್ಯಲ್ಪ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಯುವ ನಟಿಯ ಅಗಲಿಕೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ..