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ಕಾರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ Godzilla ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ 18 ವರ್ಷದ ನಟಿ ಕೈಲೀ ನಿಧನ.! 

Kaylee Hottle Car Crash : 2021 ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡು ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರ Godzilla vs Kong, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಯುವ ನಟಿ ಕೈಲೀ ಹಾಟಲ್ (Kaylee Hottle) ಕಾರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.. 

Written ByKrishna N K
Published: Jul 22, 2026, 03:49 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 03:49 PM IST
ಕಾರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ Godzilla ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ 18 ವರ್ಷದ ನಟಿ ಕೈಲೀ ನಿಧನ.! 
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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