  • KBC 17: 'ಮಹಾಭಾರತ' ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಹಾಗಿದ್ರೆ 12.50 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿ ನೋಡೋಣ..

KBC 17: 'ಮಹಾಭಾರತ' ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಹಾಗಿದ್ರೆ 12.50 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿ ನೋಡೋಣ..

KBC 17: ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ ಪತಿ 17 ರಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿ 25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗೆದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, 'ಮಹಾಭಾರತ'ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?  

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 17, 2025, 11:05 AM IST
  • ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ ಪತಿ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ
  • ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 17 ನೇ ಸೀಸನ್ ನಿನ್ನೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16 ರಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು

KBC 17: 'ಮಹಾಭಾರತ' ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಹಾಗಿದ್ರೆ 12.50 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿ ನೋಡೋಣ..

KBC 17 Mahabharata question: ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ ಪತಿ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 17 ನೇ ಸೀಸನ್ ನಿನ್ನೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16 ರಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿದ್ದು, 50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಆಟದಿಂದ ಹೊರಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು ಮತ್ತು 25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗೆದ್ದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದು ಅವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು? 

ಸ್ಪರ್ಧಿಯು 12.50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎರಡು ಲೈಫ್‌ಲೈನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರು. ಸ್ಪರ್ಧಿಯು ಮೊದಲ ಲೈಫ್‌ಲೈನ್ ಬಳಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು.. ಆದರೆ ಅವರು ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲೂ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.. ನಂತರ ಅವರು ಆಡಿಯನ್ಸ್‌ ಪೋಲ್ ಬಳಸಿದರು.. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ 12 ಲಕ್ಷ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿದ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.. 

ಪ್ರಶ್ನೆ- ಮಹಾಭಾರತದ ಪ್ರಕಾರ, ವನವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿದ ರಾಜ ವಿರಾಟ್‌ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರೇನು?

ಎ. ಭಾರ್ತಿ

ಬಿ. ಸುದೇಷ್ಣ

ಸಿ. ರೋಹಿಣಿ

ಡಿ. ಉಲುಪಿ

ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆಯ್ಕೆ ಬಿ. ಸುದೇಷ್ಣಗೆ ಶೇಕಡಾ 49 ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಸ್ಪರ್ಧಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬಿ. ಸುದೇಷ್ಣ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು, ಅದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ.  

ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 13 ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಪ್ರಶ್ನೆ- 1905 ರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾದ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರು?

ಎ. ಮಧುಮಾಲಾ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ

ಬಿ. ಕಮಲಾ ಸೋಹ್ನಿ

C. ಇರಾವಡ್ಡಿ ನದಿ

ಡಿ. ಟಿವಿ ಪದ್ಮ

ಸ್ಪರ್ಧಿ 'ತಜ್ಞರನ್ನು ಕೇಳಿ' ಲೈಫ್‌ಲೈನ್ ಬಳಸಿ ಸಿ. ಇರಾವತಿ ಕರ್ವೆ ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. 

ಬಿಗ್ ಬಿ ಅವರಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಧ್ವಜಗಳ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಅವುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ, "ಈ ಧ್ವಜಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಆಟದಿಂದ ಹೊರಬಂದರು ಏಕೆಂದರೇ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಲೈಫ್‌ಲೈನ್‌ಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ ಡಿ, ಇದು ಪಲಾವ್ ದೇಶದ ಧ್ವಜವಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

