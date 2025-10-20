English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
KBC ಯಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಬ್‌ ಎದುರು ಬಾಲಕನ ದುರ್ವರ್ತನೆ, ಕೊನೆಗೂ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಬಹಿರಂಗ..! ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಲು ಅದೇ ಕಾರಣ..

KBC 17 overconfident child : 'ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್‌ಪತಿ 17' (KBC 17) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಶಿತ್ ಭಟ್ ಎಂಬ 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಗ್ ಬಿ ಅವರನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಚುಚ್ಚುವ ರೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಟ್ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೋವುಂಟ ಮಾಡಿತ್ತು.. ಇದೀಗ ಈ ಘಟನೆಯ ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 20, 2025, 07:00 PM IST
    • 'ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್‌ಪತಿ 17' ಹಿಂದಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ (KBC 17) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
    • ಕೆಬಿಸಿ 17 ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಇಶಿತ್ ಭಟ್ ಎಂಬ 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ
    • ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮುಂದೆಯೇ ದುರ್ವರ್ತನೆ ತೋರಿದ್ದ ಇತಿಶ್‌

KBC ಯಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಬ್‌ ಎದುರು ಬಾಲಕನ ದುರ್ವರ್ತನೆ, ಕೊನೆಗೂ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಬಹಿರಂಗ..! ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಲು ಅದೇ ಕಾರಣ..

KBC 17 Amitabh Bachchan : ಇಶಿತ್ ಭಟ್ ಎಂಬ 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 'ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್‌ಪತಿ 17' ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹಲವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಆದರೆ, ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಿ ಅವರ ಮಾತಿನ ನಡುವೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ ಅವಮಾನಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತನೆ ತೋರುವ ಮೂಲಕ ಜನರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾದ. 

ಹೌದು.. ಇಶಿತ್ ಭಟ್ ಗುಜರಾತ್ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದು, 5ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'KBC 17' ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ ಪ್ರಸಾರವಾದ ನಂತರ, ಅವರನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಲಾಯಿತು. ಜನರು ಅವರ ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಈ ಟೀಕೆಯ ನಂತರ, ಇಶಿತ್ ಭಟ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ವರ್ತನೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ʼನಂಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ.. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸಿಂಗಲ್..‌ʼ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ!   

ಇಶಿತ್ ಅವರ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಯವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಸಹ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, "ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, 'ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ ಪತಿ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿನ ನನ್ನ ವರ್ತನೆಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಹಲವರಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ, ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಿದೆ ಅಥವಾ ಅವಮಾನಿಸಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಷಾದವಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ 'ನರ್ವಸ್' ಆಗಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಡವಳಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದು ಅಲ್ಲ. ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಕೆಬಿಸಿ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವವಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

