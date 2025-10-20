KBC ಯಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಬ್‌ ಎದುರು ಬಾಲಕನ ದುರ್ವರ್ತನೆ, ಕೊನೆಗೂ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಬಹಿರಂಗ..! ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಲು ಅದೇ ಕಾರಣ..

KBC 17 Amitabh Bachchan : ಇಶಿತ್ ಭಟ್ ಎಂಬ 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 'ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿ 17' ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹಲವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಆದರೆ, ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಿ ಅವರ ಮಾತಿನ ನಡುವೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ ಅವಮಾನಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತನೆ ತೋರುವ ಮೂಲಕ ಜನರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾದ.
ಹೌದು.. ಇಶಿತ್ ಭಟ್ ಗುಜರಾತ್ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದು, 5ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'KBC 17' ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ ಪ್ರಸಾರವಾದ ನಂತರ, ಅವರನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಲಾಯಿತು. ಜನರು ಅವರ ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಈ ಟೀಕೆಯ ನಂತರ, ಇಶಿತ್ ಭಟ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ವರ್ತನೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಶಿತ್ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಯವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಸಹ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, "ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, 'ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ ಪತಿ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿನ ನನ್ನ ವರ್ತನೆಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಹಲವರಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ, ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಿದೆ ಅಥವಾ ಅವಮಾನಿಸಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಷಾದವಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ 'ನರ್ವಸ್' ಆಗಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಡವಳಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದು ಅಲ್ಲ. ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಕೆಬಿಸಿ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವವಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.