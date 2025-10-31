English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕದ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತೆ? ಬಿಗ್‌ ಬಿ ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೇಜ್‌ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಿಗೆ

Cricket Amitabh Bachchan : ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 ರ ಕೆಬಿಸಿ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಬೇತುಲ್ ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರ ಒಂದು ಮಾತು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿತು. ಅಂದಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕದ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ? ಬನ್ನಿ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 31, 2025, 07:35 PM IST
    • ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 ರ ಕೆಬಿಸಿ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಬೇತುಲ್ ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
    • ಈ ವೇಳೆ ಅವರ ಒಂದು ಮಾತು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿತು.
    • ಅಂದಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕದ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ?

KBC 2025 episode : ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 ರಂದು ನಡೆದ ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ ಪತಿ ಸಂಚಿಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಟ್ ಸೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ, ಬೇತುಲ್‌ನ ಸರ್ನಿಯ ಶಿಕ್ಷಕ ತರಬೇತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೇರಕ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. 

ಇನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ 2011 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಯಾವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಆರ್. ಅಶ್ವಿನ್, ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳಿದ್ದವು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಇದು! ತಂದೆಯ ವಯಸ್ಸಿನ ನಟನೊಂದಿಗೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ..

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ಸ್ಪರ್ಧಿ ಮೊದಲು ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೇವರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಜಗತ್ತಿನ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕರ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಬಚ್ಚನ್‌ ಜೀ ಶಾಕ್‌ ಆದರು. 

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕ ಅಮಿತಾಬ್‌ ಜೀ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾತು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿತು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಸ್ಪರ್ಧಿ ಅಮಿತ್ ಜಿ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದ ರೀತಿ ಮುಜುಗರಕ್ಕೀಡಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ.. 

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

KBC 2025 episodeAmitabh Bachchancricket AmitabhVirat Kohlihot seat

