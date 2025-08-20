ಅರ್ಧ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸ್ಪರ್ಧಿ: KBCಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತೇ?

KBC 17 50 lakh question: 'ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ ಪತಿ' ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 17 ನೇ ಸೀಸನ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 18, 2025 ರಂದು ನಡೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಪರ್ಧಿ ಸಂಜಯ್ ದೇಗಾಮ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ಲೈಫ್ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, 25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೊರೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಸಂಜಯ್ 50 ಲಕ್ಷದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸದೆ, ಆಟವನ್ನು ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು?
ಸಂಜಯ್ ನಿರ್ಧಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರೆ, ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಎದುರು ಹಾಟ್ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಸಂಜಯ್ ಅವರ ತಂದೆ ಕಾರ್ಮಿಕನಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರ ತಾಯಿ ಮೀನು ಮಾರಾಟಗಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಬಂದ ಕೂಲಿ ಹಣದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ದೇಗಾಮ, ಕೆಬಿಸಿಗೆ ಬರಲು ಮೂರು ಬಾರಿ ವಿಫಲರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ 12 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗೆದ್ದರೆ, ತನಗಾಗಿ ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಆಸೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸಂಜಯ್ ಹೇಳಿದರು. ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ 'ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ ಪತಿ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಸಂಜಯ್ ಅವರ ಕನಸು ನನಸಾಯಿತು. 12 ಲಕ್ಷ 50 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಜಯ್ ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.
25 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಲೈಫ್ಲೈನ್ ಬಳಕೆ
ಸಂಜಯ್ ದೇಗಾಮ ಅವರಿಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿತ್ತು: "ಜರ್ಮನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ರುಡಾಲ್ಫ್ ಡೀಸೆಲ್ ಯಾವ ಎಂಜಿನ್ನ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು? ಈ ಎಂಜಿನ್ಗೆ ಈಗ ಅವರ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ?" ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಿದ್ದವು:
A. ಕುನ್ಯೊ B. ಹೌಶ್ C. ಒಟ್ಟೊ D. ಗಾಟ್ಲೀಬ್
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಸಂಜಯ್ 'ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪೋಲ್' ಲೈಫ್ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದರು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ 'ಆಟೋ' ಆಯ್ಕೆ (ಸಿ) ಅನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಉತ್ತರವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರದೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ 25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು.
ಸಂಜಯ್ಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಸಂಜಯ್ಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು. 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ: "1973 ರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಗರ್ಟ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯಾವ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತು ತಲುಪಿದರು?" ಎಂಬುದು.
ಆಯ್ಕೆಗಳು ಹೀಗಿದ್ದವು:
ಎ. ಚಿರದೀಪ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಬಿ. ಗೌರವ್ ಮಿಶ್ರಾ ಸಿ. ಜೈದೀಪ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಡಿ. ನಂದನ್ ಬಾಲ್
ಈ 50 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಜಯ್ಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಆಟದಿಂದ ಹೊರನಡೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರೆ, 'ಗೌರವ್ ಮಿಶ್ರಾ' ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಅದು ತಪ್ಪು. ಆದರೆ ಸಂಜಯ್ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಹೊರನಡೆದರು. ನಂತರ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದರು, ಅದು 'ಜೈದೀಪ್ ಮುಖರ್ಜಿ'ಯಾಗಿತ್ತು.