  • ಆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಿನ್ಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಬಿಗ್ ಡೇ.. ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್‌ ಡೈರೆಕ್ಷನ್‌ನ KD ಸಿನಿಮಾದ ಬಿಗ್ ಅಪ್‌ಡೇಟ್

ಆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಿನ್ಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಬಿಗ್ ಡೇ.. ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್‌ ಡೈರೆಕ್ಷನ್‌ನ KD ಸಿನಿಮಾದ ಬಿಗ್ ಅಪ್‌ಡೇಟ್

ಆಕ್ಷನ್‌ ಫ್ರಿನ್ಸ್‌ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ನಟನೆಯ KD ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಇನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಾಡುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ಸ್‌ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 23, 2025, 03:19 PM IST
  • ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಡಿ ಸಿನಿಮಾದ ಎರಡು ಸಾಂಗ್‌ಗಳು ಸೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌
  • ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್‌
  • ಆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಿನ್ಸ್ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ನಟನೆಯ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವಿ

ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಆಕ್ಷನ್‌ ಫ್ರಿನ್ಸ್‌ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅಭಿನಯದ ಕೆಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್‌ ಅಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಕಾತುರದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ನಟನೆಯ ಎರಡನೇ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವಿಯಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಿರ್ದೆಶಕ ಪ್ರೇಮ್‌ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅಭಿನಯದ ಹಾಗೂ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್‌ ನಿರ್ದೇಶದನ ಬಿಗ್‌ ಬಜೆಟ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಡಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಂಗ್‌ ರಿಲೀಸ್‌ಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್‌ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಹ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸಾಂಗ್ ಕೂಡ ಹಾಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಸಾಂಗ್‌ಗಳು ಸೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಆಗಿದ್ದು ಈಗ ಮೂರನೇ ಸಾಂಗ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಗಲಿದೆ. 

ಅಣ್ತಮ್‌ ಜೋಡೆತ್ತು ಕಣೋ, ಜೀವನ ಸಮವಾಗಿ ಎಳೆಯಬೇಕು ಕಣೋ ಎನ್ನುವ ಹಾಡು 2026ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 26 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:34ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಶಿವ ಶಿವ ಹಾಡು ಹಾಗೂ ಸೆಟ್ಟಾಗಲ್ಲ ಸಾಂಗ್‌ ಎರಡು ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಸೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಆಗಿವೆ. ಹಾಡುಗಳು ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಆಕ್ಷನ್‌ ಫ್ರಿನ್ಸ್‌ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡವೇ ಹೇಳಬೇಕಿದೆ.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಗ್ರಹಣ.. ಕೊಹ್ಲಿ ಕನಸು ನುಚ್ಚುನೂರು..?

ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದರೆ ಹಾಡುಗಳು ಸೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಪಕ್ಕಾ. ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು ಸಖತ್‌ ಹೈಪ್‌ ಕ್ರಿಯೇಟ್‌ ಮಾಡುವ ಪ್ರೇಮ್‌ ಅವರು ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಥಿಯೇಟರ್‌ ಕರೆಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕೆಡಿ ಬಿಗ್‌ ಬಜೆಟ್‌ ಮೂವಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೇಮ್‌ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲೇ ಪ್ರಚಾರದ ಪ್ಲಾನ್‌ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬರಲಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕೆವಿನ್‌ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದೆ.    

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಾ.. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಹಣ್ಣು ತಿಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಉಪಯೋಗಗಳು ಇವೆ ಗೊತ್ತಾ?

