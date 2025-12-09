32 ವರ್ಷ ಕಳೆದ್ರು ಫರ್ಸ್ಟ್‌ ಟೈಮ್ ಕೇಳೋ ಫೀಲ್‌! ಕಿಕ್‌ ಏರಿಸುತ್ತೆ ಈ ಡಬಲ್‌ ಮೀನಿಂಗ್‌ ಸಾಂಗ್‌ ಲಿರಿಕ್ಸ್‌..

choli ke peeche kya hai controversy: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ನಟಿ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಕ್ಷರಶಃ 90 ರ ದಶಕವನ್ನು ಆಳಿದರು. ಸೌಂದರ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮಾಧುರಿ ನಟನೆ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಕೌಶಲ್ಯವೂ ಅವರನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿತು.. ೧೯೯೩ ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸುಭಾಷ್ ಘಾಯ್ ಅವರ 'ಖಲ್ನಾಯಕ್' ಚಿತ್ರವು ನಟ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ನಟಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ 'ಚೋಲಿ ಕೆ ಪೀ ಕ್ಯಾ ಹೈ' ಎಂಬ ಐಟಂ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ, ಅದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಪದಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ಈ ಹಾಡು ಆ ಕಾಲದ ಸ್ಟೀರಿಯೊಟೈಪ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು. 'ಖಲ್ನಾಯಕ್' ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಹಾಡನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಕೋಪ ಉಂಟಾಯಿತು ಮತ್ತು ಹಾಡಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು.
ಒಂದೆಡೆ ಜನರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಈ ಹಾಡು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿತು! ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ ಈ ಹಾಡಿನ ಒಂದು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾದವು, ಅದು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನರ್ತಕಿ ಮತ್ತು ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ದಿಟ್ಟ ಶೈಲಿ ಜನರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಹೆಸರು 'ಗಂಗಾ', ಇದನ್ನು ಶುದ್ಧತೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
'ಚೋಲಿ ಕೆ ಪೀ ಕ್ಯಾ ಹೈ' ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾಧುರಿಯ ಅಭಿನಯ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮಾದಕವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಅಭಿನಯ ಅವರ ಇಮೇಜ್ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹಾಡು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು ಎಂದರೆ ಆಗಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ದೂರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ಕೂಡ ಈ ಹಾಡನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದವು.
ಹಾಡಿನ ಜೊತೆಗೆ, ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರನ್ನೂ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲು ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಬಂದವು. ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವೇ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿರೋಧ ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳು ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವವರೆಗೂ ಮುಂದುವರೆದವು. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ, ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರ ರೌಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಮಾಧುರಿಯ ಆಕರ್ಷಕ ನೃತ್ಯ ಚಲನೆಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದವು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು, ಆದ್ದರಿಂದ ವಿವಾದ ನಿಂತುಹೋಯಿತು.