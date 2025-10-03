ಟೆನ್ನಿಸ್‌ ತಾರೆ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೇಮದಿಂದಾಗಿ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದರಂತೆ ಈ ನಟ! ಯಾರೊ ಗೊತ್ತೇ?

Tennis Star Sania Mirza: ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ನಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ, ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಟೆನಿಸ್ ತಾರೆ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ರೀಡಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಮತ್ತು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವದಂತಿಯೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಸಾನಿಯಾ ಮತ್ತು ಶಮಿ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಇದೆ..
ಆದರೆ ಮೂಗುತಿ ಸುಂದರಿ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರ ಸಲುವಾಗಿ ನಟನೊಬ್ಬನು ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ವಿಚಾರವೊಂದು ಈಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.. ಹೌದು.. ಭೋಜ್ಪುರಿ ತಾರೆ ಖೇಸರಿ ಲಾಲ್ ಯಾದವ್ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರಂತೆ.. ಕಾರಣ ಸಾನಿಯಾ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ್ದರಂತೆ..
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಖೇಸರಿ ಲಾಲ್ ಅವರು 2015 ರಲ್ಲಿ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಾಡನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದರು, ಅದು ಟೆನಿಸ್ ತಾರೆಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ.. ಈ ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾನಿಯಾ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರು ಭೋಜ್ಪುರಿ ಗಾಯಕನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ್ದರು.. ಈ ಹಾಡು ಕೂಡ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು..
ಇದಾದ ನಂತರ ಖೇಸರಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಂತರ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಖೇಸರಿ ಅವರೇ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, 'ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರ ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ ಜೊತೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿದ ಅವರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೂರು ದಿನ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..
