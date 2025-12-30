ʼಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಆ ವಿವಾಹಿತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ನನಗೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮೆಸೆಜ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರುʼ.. ಏಕಾಏಕಿ ಬಾಂಬ್‌ ಸಿಡಿಸಿದ ನಟಿ!

khushi mukherjee: ಚಲನಚಿತ್ರ ತಾರೆಯರು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ನಡುವೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇರುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟಿ20 ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ. ತಮ್ಮ ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಟಿ ಖುಷಿ ಮುಖರ್ಜಿ, ಸೂರ್ಯ ತನಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಖುಷಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಅನೇಕ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಕೂಡ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೂರ್ಯ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖುಷಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಅನಗತ್ಯ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಾನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇನ್ನು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಖುಷಿ ಮುಖರ್ಜಿ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ಅವರು ನಿತಿನ್ ನಟಿಸಿದ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಡೊಂಗಾ ಪ್ರೇಮಾ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಟಿವಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, MTV ಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ವಿಲ್ಲಾ 10 ಮತ್ತು ಲವ್ ಸ್ಕೂಲ್ 3 ನಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಗದ್ದಲ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ.. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ಬಾಲ್ವೀರ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ನಂತಹ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದರು.
ಖುಷಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಲು ಅವರು ಇಂತಹ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಗಿಮಿಕ್ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸೂರ್ಯ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಖುಷಿ ತನ್ನ ಬೋಲ್ಡ್ ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸ್ಕೈ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಎಳೆದಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ವಿಷಯವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಟಾಫಿಕ್ ಆಗಿದೆ..
