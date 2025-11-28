ಕಿಯಾರಾ ಮಗಳ ಹೆಸರು ಸಖತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್.. ಆ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ ಈ ಅರ್ಥ

ಬಾಲಿವುಡ್ನ ತಾರಾಜೋಡಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾನಿ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಇದೀಗ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುತ್ರಿಗೆ "ಸರಾಯಾ" ಎಂದು ಹೆಸರಿಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ದಂಪತಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಕ್ಯೂಟ್ ಕಪಲ್ ಕಳೆದ ಜುಲೈ 16ರಂದು ಕಿಯಾರಾ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ದಂಪತಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿತ್ತು. ಇದುವರೆಗೂ ಮಗಳ ಮುಖವನ್ನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹೆಸರನ್ನಿಟ್ಟಿದರು. ಕಿಯಾರಾ ಸಿದ್ದಾಥ್ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದವರು ಕಿಯಾರಾ ಅಮ್ಮನಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಕಿಯಾರಾ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಟನೆಗೆ ಮರಳುವ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿದ್ದು,ಇದೀಗ ಪುತ್ರಿಗೆ "ಸಯಾರಾ" ಎಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹೆಸರನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸಯಾರಾ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಹೀಬ್ರೂ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದರ ಅರ್ಥ 'ದೈವಿಕ ರಾಜಕುಮಾರಿ' ಅಥವಾ ʻರಾಜಕುಮಾರಿ' ಎಂದಿದೆ. ಮಗಳ ಕಾಲು ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಿಯಾರಾ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್, "ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಂದ, ನಮ್ಮ ತೋಳುಗಳವರೆಗೆ..ನಮ್ಮ ದೈವಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನಮ್ಮ ರಾಜಕುಮಾರಿ" ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅವರು,ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲಿ ಎಂದು ಈ ಫೋಟೋಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ದಂಪತಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ವರುಣ್ ಧವನ್, ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆಮಿ ಜಾಕ್ಸನ್, ಭೂಮಿ ಪೆಡ್ನೇಕರ್, ಸಂಜಯ್ ಕಪೂರ್, ಆಥಿಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪತ್ರಲೇಖಾ, ನಿಕಿತಿನ್ ಧೀರ್, ಮನೀಶ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಮುಂತಾದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ಧಾರೆ.
ನಟಿ ಕಿಯಾರಾ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರು ಮದೊಲು ಭೇಟಿಯಾಗಿದುದ 2018ರಲ್ಲಿ. ನಂತ್ರ 2021ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಶೇರ್ಷಾಹ್' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆಗಲೇ ಇವರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಚಿಗುರಿತ್ತು. ಕೆಲಸಮಯ ಈ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದೆ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ 2023ರ ಫೆ.7ರಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸೂರ್ಯಗಢ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಈ ಜೋಡಿ ಮದುವೆಯಾದರು.ಜುಲೈ 15ರಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಕಿಯಾರಾ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದರು.ಯಶ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿರುವ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲೆ ಸದ್ಯ ಕಿಯಾರಾ ಅವರ ಗಮನ ಇದೆ. ಇನ್ನು, ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ನಟನೆಯ ʻಪರಮ್ ಸುಂದರಿʼ ತೆರೆಕಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ಮಗಳ ಆಗಮನದಿಂದ ಕ್ಯೂಟ್ ಕಪಲ್ ಬಹಳ ಸಂತಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
