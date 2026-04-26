ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ 7 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ನಡೆದ ಆ ಒಂದು ಕಹಿ ಘಟನೆ!.. ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ರಹಸ್ಯ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್

kiara advani pregnancy time: ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಘಾತಕಾರಿ ಕ್ಷಣ: ಚಲನಚಿತ್ರ ತಾರೆಯರ ಕ್ರೇಜ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಶಾಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಗ್ಲಾಮರ್ ನಾಯಕಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಏಳು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಬ್ರಾಂಡ್ ಶೂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು ಸಂಭವಿಸಿತು.
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ತಂಡದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಅವರ ವ್ಯಾನಿಟಿ ವ್ಯಾನ್ನಿಂದ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ವ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಂಗರಕ್ಷಕ ಜೀಶನ್ ಖುರೇಷಿ ತಕ್ಷಣ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅವರನ್ನು ತಡೆದರು. ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿ ತುಂಬಾ ಸಭ್ಯನಾಗಿದ್ದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಯಿತು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆಕಾಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸಲು ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಜೀಶನ್ ವಿವರಿಸಿದರು. "ಯಾರಾದರೂ ಎಷ್ಟೇ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಅಂಗರಕ್ಷಕ ಜೀಶನ್ ಖುರೇಷಿ ಹೇಳಿದರು.
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ . ಕಿಯಾರಾ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಜೀಶನ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಅವರ ಪತ್ನಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭದ್ರತೆ ಇದ್ದರೂ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಜೀಶನ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
2021 ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಶೇರ್ಷಾ' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮತ್ತು ಕಿಯಾರಾ ಭೇಟಿಯಾದರು ಮತ್ತು ಅದು ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತು. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅವರು 2023 ರಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 'ಸಾರಯಾ' ಎಂಬ ಮಗಳು ಇದ್ದಳು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ತಾರಾ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
