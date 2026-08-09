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ಯಶ್‌ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಟ್ರೈಲರ್‌ ನೋಡಿದ ಕಿಯಾರ ಅಡ್ವಾಣಿ ಗಂಡ.. ಹೆಂಡತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್‌ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಗೀತು ಮೋಹನ್‌ ದಾಸ್‌ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದರೆ, ಕೆವಿಎನ್‌ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್‌ ಮತ್ತು ಯಶ್‌ ಅವರು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByBhimappa
Published: Aug 09, 2026, 08:16 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 08:16 PM IST
ಯಶ್‌ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಟ್ರೈಲರ್‌ ನೋಡಿದ ಕಿಯಾರ ಅಡ್ವಾಣಿ ಗಂಡ.. ಹೆಂಡತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್‌ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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