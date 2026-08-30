/ಅಪ್ಪನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಯಶ್‌ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್ Instagram ಪೋಸ್ಟ್‌, ಏನಂದ್ರು?

Kiccha Sudeep daughter Sanvi praises Yash acting: ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಭರ್ಜರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಯಶ್ ನಟನೆಗೆ ಫುಲ್ ಫಿದಾ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸ್ವತಹ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಕೂಡ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್, ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ, ಮೇಕಿಂಗ್ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವುದನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಮಗಳು ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶ್ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಕುರಿತು ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ, ಸುಂದರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಅದ್ಭುತ ಎಂದು ಒಂದೇ ಪದದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರು ಕೇವಲ ನಟನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನು ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ನಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ರೀತಿ ತುಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳು ಇದ್ದರೂ ಯಶ್ ನಟನೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ತಾವು ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಟ ಎಂಬುದನ್ನು ಯಶ್ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸ್ವಾನ್ವಿ ಅವರ ತಂದೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು ಟ್ವಿಟ್ ಮಾಡಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಶ್ರಮದ ಕುರಿತು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದರು. ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ವಿಭಿನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯಬೇಕು. ಯಶ್ ಹಿಂದಿನ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಿದ್ದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿನಿಮಾ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಸುಲಭವಾದ ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಭಿನ್ನವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಭಿನ್ನ ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ, ನಂಬಿಕೆ, ಅಪಾರ ಧೈರ್ಯಬೇಕು ಎಂದು ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸನಿಯವಾದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸೀನ್ಗಳು ಅಮೋಗವಾಗಿವೆ. ಸಿನಿಮಾವೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಗ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೈರ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗದ ದಾರಿಗೆ ನುಗ್ಗಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಲಾಂ. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಶುಭಾವಾಗಲಿ ಎಂದು ಕಿಚ್ಚ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಮಗಳು ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಯಶ್ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಾಳದಿಂದ ಜೀವಂತ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ. ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳ ಚಲನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ತಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ. ಕಥೆ ಹೇಳಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ನನಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಇದೆ. ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.