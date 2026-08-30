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ಅಪ್ಪನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಯಶ್‌ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್ Instagram ಪೋಸ್ಟ್‌, ಏನಂದ್ರು?

ಸುದೀಪ್‌ ಅವರು ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು ಟ್ವಿಟ್‌ ಮಾಡಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಶ್‌ ಶ್ರಮದ ಕುರಿತು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದರು. ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್‌ ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ವಿಭಿನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯಬೇಕು. 

Written ByBhimappa
Published: Aug 30, 2026, 04:41 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 04:41 PM IST
ಅಪ್ಪನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಯಶ್‌ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್ Instagram ಪೋಸ್ಟ್‌, ಏನಂದ್ರು?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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