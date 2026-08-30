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ತುಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ್‌ ನನ್ನ ಮಗನಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ..! ದರ್ಶನ್‌ ಸಾಂಗ್‌ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚ ಗರಂ

Bigg Boss Kannada Season 13 : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡದಿರುವ ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆ ತಯಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.. 

Written ByKrishna N K
Published: Aug 30, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 05:18 PM IST
ತುಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ್‌ ನನ್ನ ಮಗನಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ..! ದರ್ಶನ್‌ ಸಾಂಗ್‌ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚ ಗರಂ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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