/ತುಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ್‌ ನನ್ನ ಮಗನಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ..! ದರ್ಶನ್‌ ಸಾಂಗ್‌ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚ ಗರಂ

BBK 13 Kiccha Sudeep : ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಗೂ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ' ಸೀಸನ್ 13ರ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 ರಿಂದ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದ್ದು, ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರೇ ಈ 13ನೇ ಸೀಸನ್ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ 'ಫ್ಲೈಟ್' (Flight) ಥೀಮ್ ಮೂಲಕ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ. ಹೊಸ ಮುಖಗಳು, ಹೊಸ ಕಥೆಗಳು, ಕಠಿಣ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳು ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮುನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗುವ 'ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ'ಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮನೆ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಲಾಟೆ ಅಥವಾ ಗೊಂದಲಗಳು ಉಂಟಾದರೆ, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಹೇಳಿ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ದರ್ಶನ್ ಹಾಡುಗಳ ಕುರಿತು ಸುದೀಪ್ ನೇರ ನುಡಿ: ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿನಯದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡದಿರುವ ಕುರಿತು ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅತ್ಯಂತ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಮಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಯಾರ ಮೇಲೂ ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು," ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದುವರಿದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಸಹ ಇರಬಹುದು. 'ಈ ಹಾಡನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ?' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವವರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ತುಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ ನನ್ನ ಮಗನಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಣ್ಣತನದ ವಿಷಯಗಳು ಬೇಡ, ನಾವು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ," ಎಂದು ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾಡಿದೆ.