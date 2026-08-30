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ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಆಟೋ ಗಿಫ್ಟ್‌.. ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾದ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ

ವಿಷ್ಣುದಾದಾ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ಸಮಾಜಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 

Written ByBhimappa
Published: Aug 30, 2026, 03:06 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 03:06 PM IST
ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಆಟೋ ಗಿಫ್ಟ್‌.. ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾದ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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