"ಇದೊಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ" ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಈ ವರ್ಷ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ

Happy Birthday Kichcha Sudeepa : ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಸನ್ನಿಹದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದಿಢೀರ್ ಪತ್ರವೊಂದನ್ನು ಬರೆದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2ರಂದು ಬೃಹದಾಕಾರದ ಕಟೌಟ್, ಹಾರ, ಸಂಭ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ನಟನ ನಿರ್ಧಾರ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ರಂದು 53 ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿರುವ ಕನ್ನಡ ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್, ಈ ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ಅನ್ನು ಆಚರಣೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರ ನಿರಂತರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಸುದೀಪ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಪತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನಾಂಕ, ಆದರೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಅದನ್ನು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು."ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾನು ಈ ವರ್ಷ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತ ಹೃದಯದಿಂದ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅವು ನನಗೆ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲ" ಎಂದು ಸುದೀಪ್ ಹೇಳಿದರು.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು, ಆದರೆ ಆಚರಣೆಗಳು ಅನಗತ್ಯ ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಮನವಿಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಗದ್ದಲವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗಲಿ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ತನಗೆ ಬೇರೇನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸುದೀಪ್ ಮಾತನಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಅವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬದ್ಧತೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಿವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ನಾನು ಬದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಸುದೀಪ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನುಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರ ಬಿಲ್ಲಾ ರಂಗ ಬಾಷಾ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13 ರ ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ಮರಳಲಿದ್ದಾರೆ.