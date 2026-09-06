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Bigg Boss 13 ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣು ದಾದಾ ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌.. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಫುಲ್‌ ಖುಷ್!

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ 13ರ ಮನೆಗೆ ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ ಗೌಡ ಅವರು ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರು ಥೇಟ್‌ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್‌ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByBhimappa
Published: Sep 06, 2026, 05:41 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 05:44 PM IST
Bigg Boss 13 ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣು ದಾದಾ ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌.. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಫುಲ್‌ ಖುಷ್!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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