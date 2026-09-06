Bigg Boss 13 Kiccha Sudeep seen Dr. Vishnuvardhan style: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 13ಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿಯೇ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ದೊಡ್ಮನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅದ್ಭುತಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಗೀತ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ ಗೌಡ ಅವರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಸಾಹಸಿಂಹ, ಯಜಮಾನ ದಿವಂಗತ ಡಾ.ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 13ರ ಮನೆಗೆ ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ ಗೌಡ ಅವರು ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಥೇಟ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಥೇಟ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರೀತಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಇದೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ನಗುವುದು ಕೂಡ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್, ಕಲರ್ ಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೊಂಚ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ವಿಷ್ಣವರ್ಧನ್ ಅವರು ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಲದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷತೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನಾಗಿಯೇ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್, ಕಾವ್ಯ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿವೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆರಂಭವಾದರೆ ಸಾಕು ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಶೋನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಅಂತೂ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಹಿಂದಿನ ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್, ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಈ ಹಿಂದಿನಕ್ಕಿಂತ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ದೊಡ್ಮನೆಯೂ ಯೂರೋಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು ಝಲಕ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಇದೆ. ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ನಟ್ಟ ನಡುವೆ ವಿಶ್ವದ ಗೋಳದ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಮಾನದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಸಿಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರದೇಶ, ಐಫೆಲ್ ಟವರ್, ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ಲಿಬರ್ಟಿ, ಯೂರೋಪ್ ಮಲಾನ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳ ಕಲ್ಪೆಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇದೆ.
ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ & ಕಾವ್ಯ ಗೌಡ ಮನೆ ಒಳಗೆ; ಸುದರ್ಶನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದೇವ್ರೇ ಗತಿ!
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ Grand Take Off | ಇಂದು ಸಂಜೆ 7#BBK13 #ColorsKannada #ಕಲರ್ಫುಲ್ಕತೆ #colorfulstory #KichchaSudeepa #CKPromo pic.twitter.com/PQsqrQFzZX
— Colors Kannada (@ColorsKannada) September 6, 2026