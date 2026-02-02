Karnataka Bulldozers win CCL 2026 Finale: 2026ರ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ನೇತೃತ್ವದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ಸ್ ತಂಡ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಐದು ಸಲ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವಾಡಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ಸ್ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಟ್ರೋಫಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಬಿಗ್ ಸೆಲೆಬ್ರೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಾಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬೆಂಗಾಲ್ ಪರ ಜಾಯ್ ಮುಖರ್ಜಿ, ಉದಯ್ ಸಿಂಗ್ ಓಪನರ್ಗಳಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸುನೀಲ್, ಉದಯ್ ಸಿಂಗ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಬಳಿಕ ಜ್ಯಾಮಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು.
4 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಡುವಾಗ ಜೆಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಪವಿಲಿಯನ್ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದರು. ನಾಯಕ ಜೀಶು ಸೇನ್ಗುಪ್ತಾ 17 ರನ್ಗೆ ಔಟ್ ಆದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬೇಗನೆ ಉದುರಿ ಹೋದವು. ಬೆಂಗಾಲ್ ಪರ ಜಾಯ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಬೆಂಗಾಲ್ ತಂಡ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 129 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು.
130 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ನಿರೂಪ್ ಬಂಢಾರಿ ಎಲ್ಬಿ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಕ್ರೀಸ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದರು. ರಾಜೀವ್ ಹನು ಕೇವಲ 23 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 69 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ರಾಜೀವ್ ಹನು ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಇವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವಿನ ಆಸೆ ಬಂದಿತು.
ಇನ್ನು ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೇವಲ 7 ರನ್ಗೆ ಔಟ್ ಆದರು. ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಉದುರಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ಸ್ ತಂಡ ಬರೋಬ್ಬರಿ 48 ಎಸೆತಗಳ ಬಳಿಕ ಬೌಂಡರಿ ಗಳಿಸಿತು. ಕೊನೆ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10 ರನ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಂಜುನಾಥ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ಸ್ಗೆ ಅಮೋಘವಾದ ಜಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ 12 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಟ್ರೋಫಿನ ಕಿಚ್ಚನ ಪಡೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಗೆದ್ದ ಮೂರನೇ ಟ್ರೋಫಿ ಆಗಿದೆ. ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಆಟಗಾರರೆಲ್ಲಾ ಫುಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದರು. ಟ್ರೋಫಿ ಕೈಯಲ್ಲಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮುದ್ದಾಡಿದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು, ಲಿಯೊನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿಯಂತೆ ಸೆಲೆಬ್ರೆಟ್ ಮಾಡಿದರು.
