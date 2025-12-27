ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನಲ್ಲ : ಕಿಚ್ಚ ಖಡಕ್‌ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌

Kiccha Sudeep on Sanvi : ಡಿಸೆಂಬರ್ 20 ಹುಬ್ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪೈರಸಿ ವಿರುದ್ದ ಯುದ್ದ ಸಾರಿದ್ರು. ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರ ಯುದ್ದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬಾರದಿತ್ತು ಹಾಗೇ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದ್ರೆ ಸುದೀಪ್ ಯಾಕೇ ಆ ರೀತಿಯ ಪದ ಬಳದಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಸತ್ಯ ರಿಲೀವ್ ಆಗಿದೆ. ಕಿಚ್ಚನ ಮಾರ್ಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ 24 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಯೋ ಮೊದಲೆ ಮಾರ್ಕ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪೈರಸಿ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು.
ಯೆಸ್... ಮಾರ್ಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಕಿಚ್ಚ ತನ್ನ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ರು.. ಈ ವೇಳೆ ಚಿತ್ರದ ಪೈರಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 9 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೈರಸಿ ಅಗಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ಲಿಂಕ್ ಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಸಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀಪ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲದೆ ನ್ಯೂಸ್ 18. ಲೋಗೊ ಬಳಸಿ ಮಾರ್ಕ್ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಿನಿ. ನಾನು ಎರಡು ಅರ್ಟಿಕಲ್ ನೋಡಿದೆ ಒಂದು ನೀವು ಬರೆದಿದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಅವ್ರು ಬರ್ದಿದ್ದು.. ಎಲ್ಲಾದಕ್ಕೂ ಮಾತಾಡೊ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡ ಬೇಕೋ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ನಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಿನಿ ಅಂತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕೀಚಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಿಚ್ಚ..
ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರ ಮಾತಾನಾಡಿದ ಕಿಚ್ಚ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನಲ್ಲ.. ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಸೋ ತಾಯಂದಿರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೊಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕಿಚ್ಚ ಮಗಳ ಪೋಟೊ ಬಳಸಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೊ ಕೊಳಕು ಮನಸ್ಸಿನವರಿಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು. ನನ್ನ ಮಗಳು ನನಗಿಂತ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳಿತಾಳೆ.ನನ್ನ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೊರೋರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನನಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿದೆ.. ಅವಳು ಹಾಡು ಕೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು ಎಂದು ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಿಚ್ಚ.
ಇದಲ್ಲದೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದರ್ಶನ್ ದೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮಾತಿನೇಟು ಕೊಟ್ಟ ಕಿಚ್ಚ. ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವನಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಾಯಿ ಹೊಡಿಯೋದು ಬೇರೆ.. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲವಾ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಲವು ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಯಿಂದ ಮಾಡಿರಬಹುದು ನಾನು ಜಗಳ ಮಾಡೋಕೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರನ್ನ ನಗಿಸೋಕೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬಂದವ್ನು ಯುದ್ದ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ ನನ್ನದನ್ನ ನಾನು ಮಾತಾಡಬಲ್ಲೆಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಚನಾಗಿದ್ದೀವಿ.ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ್ರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಅವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಂದ ಅಂತ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕಿಚ್ಚ ದರ್ಶನ್ ಪತ್ನಿಗೆ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..
ಅದೇನೆ ಇರಲಿ ಸದ್ಯ ಸುದೀಪ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪೈರಸಿ ಮಾಡೊರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.. ಅಲ್ಲದೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆರೀತಿಯೇ ಮಾತಾಡ್ತಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ಪೈರಸಿ.. ನೆಗಟಿವ್ ಹಾಗು ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೊ ಮಂದಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ..