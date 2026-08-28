ಗೆದ್ದ ಹಳೆಯ ದಾರಿ ಹಿಡಿಯದೇ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ..! "ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌" ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಎಂದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಶೇಷ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ನೀಡಿದ ಮೇಲೆಯೂ ಹಳೆಯ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸದೇ, ಹೊಸದೊಂದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಯಶ್ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸುದೀಪ್ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ‘X’ನಲ್ಲಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಸುದೀಪ್, ಯಶ್ ಅವರ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವ ಹಾಗೂ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ... "ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಹಳೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡದೇ, ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಹೊಸದಾದ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿರುವುದಕ್ಕೆ ಯಶ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಗಟ್ಟಿ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು. ಟಾಕಿಕ್ಸ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚಿತ್ರದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಇಂತಹ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.
Just want to say this, @TheNameIsYash — you’ve genuinely tried something out of the box rather than taking the predictable route of making another regular, expected, formulaic follow-up to your previous commercial blockbuster.
It takes a different mindset, conviction, and most…
— Kichcha Sudeepa (@KicchaSudeep) August 28, 2026
ವಾವ್... ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಲೋಕ! : ಇನ್ನು ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ, "ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆ... ಆದರೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗಾಗಿ?" ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಆರಂಭಿಸಿ, "ವಾವ್, ಎಂತಹ ಸಿನಿಮಾ! ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಲೋಕವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಅನುಭವ ನೀಡಿದೆ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಶ್ರಮವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ 'ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತ: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ನಟರ ನಡುವಿನ ಈ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವವನ್ನು ಕಂಡು ಉಭಯ ನಟರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ವೀಟ್ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿದ್ದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಚಿತ್ರದ ನಿರೂಪಣೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಪರ-ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ, ಚಂದನವನದ ದಿಗ್ಗಜ ನಟರು ಈ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನೀಡಿರುವ ಬೆಂಬಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.