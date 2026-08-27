Kiccha Sudeepa birthday : ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನದ ಸನ್ನಿಹದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದಿಢೀರ್ ಪತ್ರವೊಂದನ್ನು ಬರೆದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ರಂದು ಕಟೌಟ್, ಹಾರ, ಸಂಭ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ನಟನ ನಿರ್ಧಾರ ತುಸು ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರಲು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣ
ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತೋರಿಸಿರುವ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿರುವ ಸುದೀಪ್, ಈ ಬಾರಿಯ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಗೂ ಬಲವಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ತೆರೆದ ಹೃದಯದಿಂದ ಆಚರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಅದು ಹಬ್ಬ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ರಂದು ತಾವು ಮನೆಯ ಬಳಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುವ ನಟ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮಗಾಗಿ ತರುವ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸತ್ಕಾರದ ಬದಲಾಗಿ ಆ ಹಣವನ್ನು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ತಡಕ್ಕೆ 'ಸಿಂಹದ' ಸ್ಟೈಲ್ ಉತ್ತರ
ಸಿನಿಮಾಗಳು ತಡವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮದೇ ಸಿನಿಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕಿಚ್ಚ, ಸಿಂಹ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿದೆ ಎಂದರೆ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಬೇಟೆಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಂದರ್ಥ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಂಜನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿರುವ ಸುದೀಪ್, ಕನ್ನಡವೇ ತಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ
'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ' ಸೀಸನ್ 11ರ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ಸುದೀಪ್, ತಮ್ಮ ಈ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಯೇ ತಮಗೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಎಂದು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.