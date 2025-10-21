BBK 12 : ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಪ್ರಿಯಾ ಸುದೀಪ್‌ ಎಂಟ್ರಿ!? ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್‌, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ನಡುಕ

Kichcha Sudeep Priya Sudeep : ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮ್ಯೂಟಂಟ್ ರಘು ವೈರ್ಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೈಪ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಈ ಶೋನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಯಾ ಸುದೀಪ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾ ಸುದೀಪ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು.. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರು, ಆಗಲೇ ಬಂದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಕಿಚಾಯಿಸಿದರು..
ಪ್ರಿಯಾ ಮಾತಿದೆ ನಗುತ್ತಲೇ ಸುದೀಪ್ ಅವರು, ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಒಂದು ದಿನ ಆದ್ರೂ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಇದ್ದು ಬನ್ನಿ ಅಂದರು ಅಲ್ಲದೆ, ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಂದಿರೂ ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದರು. ಕಿಚ್ಚನ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರೀಯಾ ಅವರು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೆಲವು ನೆಟ್ಟಿಗರು, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ದಿನವಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಮೇಡಂ ಅಂತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಡಿ.. ಅವರು ಅಂಥವರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
ಅಂದಹಾಗೆ, ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸುದೀಪ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾ ಅವರ 24ನೇ ಮದುವೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರು ಶೋನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ದಿನಗಳ ಕುರಿತು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದರು.. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ..