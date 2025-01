ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ನಿರೂಪಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಚ್ಚನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು! ಏನಂದಿದ್ದಾರೆ ಸುದೀಪ್?

Bigg Boss Kannada: ಕಳೆದ ವಾರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 11ರ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಎಂತಲೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಗೌತಮಿ ಜಾಧವ್ ಹಾಗೂ ಧನರಾಜ್ ಆಚಾರ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಶಾಕ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಕನ್ನಡದ ಮನರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪೈಕಿ ಬಹು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ, ಟಿ‌ಆರ್‌ಪಿ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಷೋಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳುವುದಾಗಿ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ನಂತರವೂ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆಯಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಆಶಾಭಾವನೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅದೀಗ ಸುಳ್ಳಾಗಿದೆ. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಇದೇ ನನ್ನ ಕಡೆಯ ನಿರೂಪಣೆ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

BB is smthn I have enjoyed from past 11 seasons. Thank u all for all the love you have shown. Coming finale is my last as a host, and I hope to entertain u all to my best.

It's an unforgettable journey, I'm glad to have handled it to my best.

Thank you, @ColorsKannada, for this…

— Kichcha Sudeepa (@KicchaSudeep) January 19, 2025