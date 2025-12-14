ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಹವಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮೂವಿ ತೆರೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಿಶ್ವಿಕಾ ನಾಯ್ಡು ಸೊಂಟ ಬಳಿಕಿಸಿರೋ ಮಸ್ತ್ ಮಲೈಕಾ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನು ರಿಲೀಸ್ಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ.
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ನಟನೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 ರಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಮಗಳು ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಹಾಡಿರುವ ಮಸ್ತ್ ಮಲೈಕಾ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಾಡು ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಚಿತ್ರತಂಡ ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಅಮೋಘವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲೈಕಾ ಸಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಜೊತೆ ನಿಶ್ವಿಕಾ ನಾಯ್ಡು ಸಖತ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆವಿ ಕಾಸ್ಟೂಮ್ ಧರಿಸಿ ನಿಶ್ವಿಕಾ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ ಹಾಕಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ.
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಂದೆಯ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಮಗಳು ಸಾನ್ವಿ ಅವರು ಹಾಡು ಹಾಡಿದ್ದು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ತುಸು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮಸ್ತ್ ಮಲೈಕಾ ಸಾಂಗ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಅವರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅನೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಚ್ಚನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ 25 ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣಲಿದೆ.
