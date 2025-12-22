Kichha sudeep miss hosting bigboss kannada 12 : ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಕನ್ನಡವನ್ನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನೋಡಲು ಮೂಲ ಕಾರಣವೇ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರನ್ನ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನೋಡಲು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ಸೀಸನೇ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕಡೆಯ ಸೀಸನ್ ಅಂತಾ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು..ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಜನರು ಇನ್ಮುಂದೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ನೋಡೋದೆ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಜನರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು..ಆದ್ರೀಗ ಈ ವೀಕೆಂಡ್ ಸುದೀಪ್ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲಾವೆಂದು ನಿನ್ನೆಯ ಸಂಚಿಕೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಹೌದು..ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅಭಿನಯಮದ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ..ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತೂಡಗಿದ್ದಾರೆ..ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಶನಿವಾರ ಶೂಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ವಾರ ‘ಮಾರ್ಕ್’ ಪ್ರೀ ರಿಲೀಸ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗಬೇಕಿರುವ ಕಾರಣ ಶುಕ್ರವಾರವೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಈ ವಾರವೂ ಕೂಡ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ.‘ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಇರುವುದರಿಂದ, ನಾನು ಪ್ರಮೋಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೇಗೆ ಮುಖ್ಯವೋ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ನನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು, ಅದೇ ದಿನ ಸ್ಟಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಶಿವಣ್ಣ , ಉಪ್ಪಿ , ರಾಜ್. ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ 45 ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಿದೆ..ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸುದೀಪ್ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವಂತೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಿದ್ದಾರೆ..
