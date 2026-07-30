Kirti Kulhari loses 2 lakh 43 thousand: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳವರೆಗೆ ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡದೇ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಹಣ ಕದಿಯುವುದು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುನ್ನತ ಭದ್ರತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಚಲನಚಿತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳ ಬಲೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕೀರ್ತಿ ಕುಲ್ಹಾರಿ (Kirti Kulhari) ಅಕೌಂಟ್ನಿಂದ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವಂಚಕರು ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಂಕ್, ಉರಿ: ದಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್, ಫೋರ್ ಮೋರ್ ಶಾಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಕೀರ್ತಿ ಕುಲ್ಹಾರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕೀರ್ತಿ ಕುಲ್ಹಾರಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, OTP ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನಿಂದ 2.43 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿವೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಡೆದದ್ದು ಏನು; ಇದೇ ಜುಲೈ 24ರ ರಾತ್ರಿಯಂದು, ಕೀರ್ತಿ ಕುಲ್ಹಾರಿ ಅವರು ಮುಂಬೈನ ಅಂಧೇರಿ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿರುವ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ವಹಿವಾಟು ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಂದೇಶಗಳು ಬರತೊಡಗಿದವು. ವಿದೇಶಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಕಂಪನಿ ಏರೋಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸರಿಸುಮಾರು 2.11 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಯಾವುದೇ ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಣ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗಾಬರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಆಕೆಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಈ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಆಕೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಆಕೆಯ ಖಾತೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟು 2.43 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಕೀರ್ತಿ ಕುಲ್ಹಾರಿ, ಆಕೆಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ವಂಚನೆ ತಪ್ಪಿತು. ಮುಂಬೈನ ಅಂಬೋಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಐಟಿ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
OTP ನೀಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ವಂಚನೆಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ? ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಳವಳಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಕೀರ್ತಿ ಕುಲ್ಹಾರಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದು, ತನ್ನ OTP, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಿನ್, ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ CVV ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಲಿಂಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ OTP ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹಣವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು CVV ಮಾತ್ರ ಸಾಕು. ಇದರ ಲಾಭ ಪಡೆದ ವಂಚಕರು ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿರಬಹುದು. ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸ್ಪೈವೇರ್ ಅಥವಾ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಕಳುಹಿಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕದ್ದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೈಬರ್ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ನಕಲಿ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು, KYC ನವೀಕರಣ, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಿಂಕ್, ಉಚಿತ ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಲಿಂಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಸೈಬರ್ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇದ್ದರು ಆಗಾಗ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೈ-ಫೈ ಬಳಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡದಂತೆ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸರು ಸಲಹೆಯಾಗಿದೆ.