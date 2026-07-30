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ಯಾರಿಗೂ OTP ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಶಾಪಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿಲ್ಲ.. ಆದರೂ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಅಕೌಂಟ್‌ನಿಂದ ಹಣ ಕದ್ದ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್‌, ಹೇಗೆ?

ತಕ್ಷಣವೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಕೀರ್ತಿ ಕುಲ್ಹಾರಿ, ಆಕೆಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ವಂಚನೆ ತಪ್ಪಿತು. ಮುಂಬೈನ ಅಂಬೋಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByBhimappa
Published: Jul 30, 2026, 07:31 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 07:31 PM IST
ಯಾರಿಗೂ OTP ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಶಾಪಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿಲ್ಲ.. ಆದರೂ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಅಕೌಂಟ್‌ನಿಂದ ಹಣ ಕದ್ದ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್‌, ಹೇಗೆ?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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