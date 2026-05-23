Kismat first film to earn Rs 1 crore: ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿ ರಂಗ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈಗೀನ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೆಲಕ್ಷನ್ಗೆ ಇಳಿದರೆ 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ 1000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಬಾಹುಬಲಿ 2, ಪುಷ್ಪ 2, ಧುರಂಧರ್ 2 ನಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳು 1500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿವೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದಾದರೂ ಯಾವಾಗ?. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ?.
ಬಾಂಬೆ ಟಾಕೀಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 1943 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಕಿಸ್ಮತ್ ಸಿನಿಮಾದ ಒಟ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಕೇವಲ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೇ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಅದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು 1.65 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗ್ಯಾನ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು ಎಂದರೆ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಕ್ಸಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ನಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ 8 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ದಾಖಲೆಯ 192 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತು. ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಹೊರಗೆ ನೇತಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದವು. ಈ ದಾಖಲೆ ಸುಮಾರು 32 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುರಿಯದೆ ಹಾಗೇ ಉಳಿದಿತ್ತು.
ಈ ಸಿನಿಮಾವು ಆರ್ಥಿಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಪಾತ್ರವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಪಾತ್ರ ಎಂಬ ಸ್ಟೀರಿಯೊಟೈಪ್ ಅನ್ನು ಕಿಸ್ಮತ್ ಮುರಿಯಿತು. ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿಕ್ಪಾಕೆಟ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮೊದಲ ಆಂಟಿ-ಹೀರೋ ಆದರು. ಅವರ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಅಭಿನಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು.
ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯ ಕೋಪ ಕೂಡ ಹೊರಬಿತ್ತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಯೂ ಇದೆ. ಕವಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಬರೆದ ದೂರ್ ಹತ್ತೋ ಏ ದುನಿಯಾ ವಾಲೋ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಹಮಾರಾ ಹೈ (ಜಗತ್ತಿನ ಜನರೇ, ದೂರ ಹೋಗಿ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ನಮ್ಮದು) ಹಾಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ರ್ಯಾಲಿ ಕೂಗಾಯಿತು. ಹೋರಾಟದ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಡು ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಕವಿ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಜಪಾನೀಸ್ ವಿರೋಧಿ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಜಾಣತನದಿಂದ ಬರೆದಿದ್ದರು.
ಈ ಹಾಡು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಚಾರವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸುವಂತೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಆಗಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಡನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತು. ತನ್ನ ನವೀನ ಕಥೆ, ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಗಂಭೀರ ನಟನೆ, ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಸಂಗೀತದೊಂದಿಗೆ ಕಿಸ್ಮತ್ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗದ ದಂತಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಿಸ್ಮತ್ ಸಿನಿಮಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ.