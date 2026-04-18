21ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಆಳುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ!.. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾಡು ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್

21 years music director: ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹಾಡುಗಳು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಹಲವು ಹಾಡುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, 21 ವರ್ಷದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರು ರಚಿಸಿದ 4 ಹಾಡುಗಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ 800 ಮಿಲಿಯನ್ ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿವೆ.
ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಯುಗ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಅಪಾರ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಾಡುಗಳು ಸಹ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈಗ, ನಾಲ್ಕು ಹಾಡುಗಳು 800 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಆದರೆ, ಆ ನಾಲ್ಕು ಹಾಡುಗಳನ್ನು 21 ವರ್ಷದ ಯುವ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸತತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಆಲ್ಬಮ್ಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಹಾಡುಗಳು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಿಟ್ ಆಗಿವೆ. ಅವರು ಯಾರೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಸಾಯಿ ಅಭ್ಯಂಕರ್. ನೀವು ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹೆಸರು. ಅವರು ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾಯಕರಾದ ಟಿಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹರಿಣಿ ಅವರ ಮಗ.
ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಅವರಿಗೆ, ಅವರ ಪೋಷಕರು ಇಬ್ಬರೂ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಬೆಳೆಯಿತು. ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಸಂಗೀತ ಕಲಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ತಂಗಿ ಸ್ಮೃತಿ ಕೂಡ ಗಾಯಕಿ. ಸಾಯಿ ಅಭಯಂಕ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅವರು ಗಾಯಕರಾದ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ, ಎ.ಡಿ. ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೆನ್ರಿ ಕುರುವಿಲ್ಲಾ ಅವರಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು.
ಅವರು 13 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ರಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 2023 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ 'ವಲಂ ವರವೇಂದಂ' ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ಇದು ಅವರ ಮೊದಲ ಹಾಡು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ಸಂಗೀತದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಿದರು ಮತ್ತು 2024 ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಹಾಡು 'ಕಚ್ಚಿ ಸೆರಾ' ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಹಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು.
ಮೊದಲ ಆಲ್ಬಂನ ಕಡ್ಚಿ ಚೇರ ಹಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ 265 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಅವರ ಮುಂದಿನ ಹಾಡು ಜೂನ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಆ ಆಲ್ಬಂನ 'ಆಸ ಕುಡ' ಹಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ 385 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. 'ಆಸ ಕುಡ' ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಟಿ ಪ್ರೀತಿ ಮುಕುಂದನ್ ಅವರ ನೃತ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. 2025 ರಲ್ಲಿ, ಸಾಯಿ ಅಭಯಂಕರ್ ಅವರು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಚೌಧರಿ ನಟಿಸಿದ 'ಚಿತ್ರ ಪುತ್ರಿ' ಹಾಡನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಹಾಡಿದರು. ಈ ಹಾಡು 50 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟಿ ಕಾಯದು ಲೋಹರ್ ನಟಿಸಿದ "ಪಾವಲ್ ಮಾಲಿ" ಹಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ 100 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಒಟ್ಟು 4 ಹಾಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ 800 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸಾನ್ವೆ ಮೇಘನಾ ನಟಿಸಿದ "ವಿಲಿ ವರಕುರ" ಹಾಡನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು, ಇದು 30 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ "ಕರುಪ್ಪು" ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಟ್ಲೀ ಅವರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
